TUI wil vanaf 1 juli weer naar vakantieoorden vliegen

Reisorganisatie TUI Nederland wil vanaf 1 juli weer beginnen met vliegenreizen naar Griekenland, Turkije en Spanje. Volgens de maatschappij zijn de Boeings van TUI er klaar voor, maar is het nog even wachten op toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op wat repatriëringvluchten na, staan de vliegtuigen van TUI sinds het begin van de coronacrisis stil op Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

TUI wil na het gewenste akkoord van Buitenlandse Zaken in de zomer vliegreizen gaan aanbieden naar Kreta, Kos, Rhodos en Zakynthos in Griekenland, naar Gran Canaria, Tenerife en Mallorca in Spanje en het Turkse Antalya. De maatschappij onderzoekt momenteel ook of er naar Curaçao en Aruba gevlogen kan worden.

Reisadviezen versoepelen

"Vele Nederlanders willen deze zomer graag nog op vakantie naar het buitenland, maar wachten op een beslissing van de overheid die dit weer toelaat", zegt directeur Arjan Kers. "TUI is er klaar voor hen die mogelijkheid te bieden vanaf 1 juli. De enige voorwaarde is dat de Nederlandse overheid de reisadviezen versoepelt."

Als TUI groen licht krijgt van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, zullen voorlopig alleen bestemmingen worden aangeboden waarvan de maatschappij overtuigd is dat ze aan coronamaatregelen zoals 'social distancing' voldoen.

Vliegtuigen zijn er klaar voor

Om ervoor te zorgen dat de vliegtuigen meteen ingezet kunnen worden, heeft de TUI haar vloot op Schiphol met regelmaat getest. Motoren werden aan- en uitgezet, en hoogteroeren, richtingsroeren en vleugels gecontroleerd. Om te voorkomen dat er vogelnestjes zouden worden gebouwd, werden de motoren, sensoren en buisjes afgeplakt of ingepakt.

