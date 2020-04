Ook bij een crisis moeten motoren blijven draaien op Schiphol

Vliegbewegingen zijn er door de coronacrisis momenteel nauwelijks op Schiphol. Overal waar er plek is, staat een vliegtuig te wachten tot het weer in gebruik kan worden genomen. Maar als de motoren van de vliegtuigen te lang niet draaien, bestaat de kans dat ze stukgaan. Technici van reisorganisatie TUI vullen hun dagen nu met het testen van de toestellen.

Acht Boeings van TUI Nederland staan verspreid over Schiphol geparkeerd. Drie Boeing 737 MAX 8-toestellen stonden al sinds vorig jaar werkeloos stil, vanwege het wereldwijde vliegverbod voor dit type. Zolang niet duidelijk is waarom twee MAX-toestellen in Ethiopië en Indonesië in 2019 neerstortten, mogen ook deze Nederlandse vliegtuigen voorlopig niet opstijgen.

Inreisverbod

Maar wie heeft het nog over de MAX, nu ook voor ieder ander vliegtuigtype net zo goed restricties gelden. Niet omdat er wat mis is met de toestellen, maar omdat er overal op de wereld inreisverboden zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus te beperken. En dus staan overal op de wereld vliegtuigen stil, tot de vraag naar vluchten weer toeneemt en landen de teugels laten vieren.

Voor dat moment moet iedere luchtvaartmaatschappij die de crisis overleeft klaar zijn. De Boeings van TUI Nederland worden daarom wekelijks eventjes aangezet en weer uitgeschakeld. "Stilstaan is voor vliegtuigen en motoren slecht", vertelt grondwerktuigkundige Bart Brouwer aan NH Nieuws. "Ze kunnen gaan lekken, lagers gaan stuk, vogels kunnen erin gaan zitten, er kunnen dingen in waaien die er niet in horen. Eigenlijk doen wij dit om ervoor te zorgen dat het allemaal in vliegbare staat blijft."

