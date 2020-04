'Schiphol ook niet ná 2023 terug naar oude niveau van aantal vliegbewegingen'

Schiphol kan ook niet ná 2023 weer teruggroeien naar het oude aantal vliegbewegingen per jaar. Dat vinden Greenpeace en de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). In een interview in Trouw zegt topman Dick Benschop dat hij een herstel naar het huidige maximumaantal vluchten op Schiphol niet voor 2023 verwacht.

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Door de coronacrisis ligt het vliegverkeer op Schiphol nagenoeg stil. De luchthaven verwerkt momenteel slechts 10 procent van het normaal aantal vluchten en vijf procent van het gebruikelijk aantal passagiers. Tot eind 2020 geldt een maximumaantal vluchten van 500.000 per jaar. De afgelopen jaren schuurde dat maximum steeds tegen die 500.000 bewegingen, maar dit jaar zal het plafond bij lange na niet worden gehaald. Schipholdirecteur Benschop zegt dat het herstel van de luchtvaart sowieso tot 2023 zal duren.

Dick Benschop van Schiphol (NH Nieuws/Doron Sajet)

Quote "Schiphol is het grootste taxfree tankstation van Nederland" dewi zloch, greenpeace

Als het aan Greenpeace ligt, zal Schiphol ook na 2023 niet meer naar die 500.000 vliegbewegingen per jaar mogen teruggroeien. "Schiphol ligt al jaren op ramkoers met het klimaat en met alle omwonenden die grote overlast hebben van alle vliegtuigherrie", zegt campagneleider Dewi Zloch tegen NH Nieuws. "Greenpeace vraagt dan ook al lang om structureel klimaatbeleid voor dit grootste taxfree tankstation van Nederland. Nu er bijna niet gevlogen wordt grijpt CEO Dick Benschop dit moment terecht aan om alle groeiplannen in de ijskast te zetten." Een nieuw pad inslaan "Het is aan Schiphol om met een plan te komen dat de schade voor mens, natuur en klimaat flink inperkt. En dat betekent niet terugkeren naar het oude, met 500.000 vluchten, waarvan een aanzienlijk deel over korte afstanden. Duurzame luchtvaart is voorlopig nog een sprookje en daarom is het tijd om te stoppen met meerdere keren per dag naar Brussel, Londen of Parijs te vliegen. We moeten volop inzetten op de trein en ander groen vervoer. Schiphol kan de focus op groei en meer vluchten eindelijk loslaten. Laten we een nieuw pad inslaan."

Dewi Zloch van Greenpeace (NH Nieuws/Doron Sajet)

Quote "Grijp de coronacrisis aan om verder te kijken" matt poelmans, bewonersdelegatie omgevingsraad schiphol

Matt Poelmans van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol deelt de mening van Greenpeace om ook ná 2023 niet op de oude voet door te gaan. Poelmans is als woordvoerder van de omwonenden in de Omgevingsraad gesprekspartner van onder andere Schiphol, KLM en bestuurders van gemeenten en provincies. Samen met de bestuurders pleiten omwonenden binnen de ORS al langer voor een groeistop van Schiphol tot en met 2023. Het liefst ziet Poelmans na dat jaartal Schiphol zelfs in vliegbewegingen krimpen. "De coronacrisis dwingt ons tot een nieuwe discussie", zegt Poelmans tegen NH Nieuws. "We moeten deze situatie aangrijpen om te kijken hoe het verder moet met de luchtvaart en wat Nederland nodig heeft." Als het aan de bewonersdelegatie ligt, zal na de coronacrisis het aantal vliegbewegingen op Schiphol niet verder komen dan 400.000 per jaar. "Coronavirus kwam niet met de trein" De delegatieleider is blij met de uitspraken van Benschop in Trouw. "Eindelijk delen we het standpunt dat Schiphol tot en met 2023 pas op de plaats moet maken", aldus Poelmans. Naast economische groei, klimaat, uitstoot en geluidshinder kan er wat Poelmans een discussiepunt bij: globalisering. "Die globalisering heeft absoluut voordelen, maar je ziet nu ook de nadelen. Het massatoerisme, het wereldwijd verslepen van grote aantallen mensen in vliegtuigen. Dat coronavirus is niet met de trein gekomen." "Met jaarlijks 400.000 vliegbewegingen op Schiphol kun je nog jaren voort", zegt Poelmans. "Geen stedentripjes meer, het inzetten op treinen in plaats van vluchten op korte afstanden, we gaan eerst verder met deze discussie en dan kan het sein pas op groen. En wat ons betreft is dat het sein voor een gematigde krimp op Schiphol."

Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (NH Nieuws/Doron Sajet)

