VIDEO: Zo verlaten zag je Schiphol nog nooit

Schiphol is binnen enkele weken veranderd van een van de drukste Europese luchthavens naar een spookstad in de polder. Er stijgen en landen nog nauwelijks vliegtuigen en dus sluit de luchthaven pieren en gates af die voorlopig niet nodig zijn. NH Nieuws maakte een impressie van een Schiphol zoals je hem nooit eerder zag.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Veel van het asfalt rondom Schiphol is inmiddels in gebruik als parkeerplaats voor vliegtuigen. Aan de afgesloten gates staan toestellen voor langere tijd stil en zelfs een start- en landingsbaan is tijdelijk ingericht als parkeerterrein.

De afgelopen dagen waren er nog ongeveer 5 procent van de reizigers en 10 procent van de vliegbewegingen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De vluchten worden daarom afgehandeld in een zogenaamd 'Kern-Schiphol'. Alleen de D, E en F-pier zijn nog in gebruik en enkele gates op de B-pier waar passagiers met bussen naar het Cityhopper-platform worden gebracht.

Schiphol is in korte tijd veranderd van een bruisende luchthaven naar een spookstad waar je bij wijze van spreken een kanon kan afschieten. Bekijk hier de bijzondere beelden: