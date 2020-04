Schiphol sluit vandaag grootste deel van de parkeerterreinen

Schiphol sluit vanaf vandaag parkeerterrein P3 vanwege de afgenomen vraag naar parkeerplaatsen. De luchthaven had al P4 en de luxe parkeerservice Terminal Valet Parking gesloten. Op P3 alleen al zijn 15.000 parkeerplaatsen die momenteel nagenoeg allemaal niet gebruikt worden vanwege de coronacrisis.

Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Op Schiphol kan er alleen nog op P1 en P6 Valet worden geparkeerd. Reizigers die een al parkeerplek op P3 hadden gereserveerd, mogen hun auto op P1 zetten of de plek gratis annuleren. Wie van de 'upgrade' naar P1 gebruikmaakt, betaalt hetzelfde tarief als op P3 en het scheelt bovendien een shuttlebusreis. Auto's die langer dan 48 uur op P1 staan, worden voorlopig ook niet gestraft met het boetetarief van 100 euro per dag. Schiphol had die maatregel ingevoerd om lang parkeren op P1 te ontmoedigen. P1 is het parkeerterrein dat tegen de terminal van Schiphol is gebouwd. Naast het sluiten van het grootste deel van de parkeerfaciliteiten, zijn ook de meeste pieren en gates dicht op Schiphol. Momenteel verwerkt Schiphol slecht vijf procent van het normale aantal passagiers en zo'n 10 procent van het gebruikelijke aantal vliegbewegingen. Zo verlaten zag je Schiphol nooit (artikel gaat verder onder de video):

NH Nieuws/Doron Sajet

Extra parkeertoren Vorig jaar maart opende Schiphol nog een extra gebouw op P3 vanwege de grote vraag naar parkeerplaatsen. Dankzij de nieuwe parkeertoren kreeg de luchthaven er 2500 plaatsen bij. Neem buiten afscheid van je geliefde P1 blijft beschikbaar voor kort parkeren en het tarief is tijdelijk verlaagd. Schiphol ontmoedigt wegbrengers en halers om de vertrek- en aankomsthallen in te komen. Het is een van de vele maatregelen die de luchthaven neemt om spreiding van het coronavirus te beperken.