Transavia hervat vluchten: passagiers en crew verplicht mondkapjes op

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Na negen weken niet commercieel te hebben gevlogen, start Transavia vanaf donderdag 4 juni met vluchten naar Athene, Heraklion en Thessaloniki in Griekenland, Malaga in Spanje en Faro en Lissabon in Portugal. In de loop van de zomer verwacht Transavia meer vluchten en bestemmingen te kunnen toevoegen.

Vliegtuigen worden volgens de maatschappij vaker en grondiger gereinigd. Ook hebben de toestellen speciale filters die voor schone lucht zorgen. Alle passagiers en bemanningsleden moeten mondkapjes dragen. Contact tussen passagiers en crew wordt tot een minimum beperkt.

Quarantaine

Voor passagiers die naar Griekenland of Portugal vliegen, gelden geen restricties. Wie naar Spanje vliegt, moet eerst twee weken in quarantaine. "Een deel van onze reizigers zal ondanks deze restricties naar Spanje gaan voor familiebezoek of om te genieten van hun tweede huis", meldt de maatschappij.

KLM heeft deze week aangekondigd meer bestemmingen toe te voegen aan het vliegschema. Die maatschappij is sinds het begin van de coronacrisis blijven vliegen, maar beperkte het aantal vluchten tot 10 tot 15 procent van wat er normaal wordt uitgevoerd.