Corendon: Eerste vakantievlucht vanaf Schiphol op 26 juni

Touroperator Corendon gaat vanaf 26 juni weer vluchten uitvoeren vanaf Schiphol. De eerste vakantievlucht is naar het Bulgaarse Burgas, meldt de maatschappij aan NH Nieuws. De plannen voor de omstreden 'coronavrije vakanties' worden voorlopig in de ijskast gezet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Corendon is de laatste van de vier grote Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die het hervatten van vluchten bekendmaakt. Transavia is vandaag weer begonnen met vliegen en TUI Nederland wil vanaf 1 juli opstarten. KLM is niet gestopt met het uitvoeren van vluchten, maar vloog in eerste instantie nog maar 10 procent van de normale dienstregeling. Vanaf juli zit KLM op zo'n 25 tot 30 procent van voor de coronacrisis.

Op Burgas na wil Corendon meer vakanties in het buitenland aanbieden, al dan niet met de eigen vloot of in samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen.

'Coronavrije vakanties'

Corendon kwam eerder veel in het nieuws over plannen om 'coronavrije vakanties' aan te bieden. Reizigers zouden dan in een hotel bij Schiphol eerst op corona worden getest. Bij een negatieve uitkomst blijven de vakantiegangers van begin tot eind in een coronavrije omgeving. De maatschappij wilde die vakanties in Antalya laten plaatsvinden.

De 'coronavrije vakanties' waren omstreden. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vond ze "vorm van schijnveiligheid"

Dick Gussen van Corendon over de eerste bestemmingen: