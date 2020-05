Corendon-hotels bij Schiphol en Amsterdam worden testlocaties voor corona

Touroperator Corendon gaat vanaf deze week coronatesten aanbieden in het City Hotel in Amsterdam en Village Hotel in Badhoevedorp, bij Schiphol. De test die in Badhoevedorp wordt gedaan, is bedoeld voor reizigers die een 'coronavrije' vakantie boeken. In Amsterdam is iedereen -tegen betaling- welkom voor een antistoffentest.