Mondkap, bril én schort aan boord: moet KLM buitenlands voorbeeld volgen?

Luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai heeft vandaag bekendgemaakt extra maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. De bemanning draagt voorlopig standaard mondkapjes, veiligheidsbrillen en wegwerpschorten. Passagiers mogen niet aan boord zonder mondkapjes en handschoenen. En dit is nog maar een tipje van de sluier. De maatregelen gaan veel verder dan bij KLM. Zou de maatschappij het voorbeeld van deze grote Arabische concurrent moeten volgen? NH Nieuws legde de maatregelen voor aan vakbondsbestuurder Birte Nelen van FNV Cabine.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Luchtvaartgigant Emirates is in betere tijden goed voor maar liefst drie dagelijkse vluchten tussen Dubai en Schiphol. Door de coronacrisis vliegt de maatschappij momenteel niet naar Amsterdam, maar zet normaal gesproken een Boeing 777-300 en twee Airbus A380's in op de route, wat elke dag ongeveer 1500 zitplaatsen oplevert. Als de vluchten hervat worden, zullen de stewardessen er hier ook heel anders uitzien.

Thermoscanners

De strenge coronamaatregelen gelden al op de luchthaven van Dubai. Niemand komt erin zonder mondkapje en handschoenen. De temperatuur van alle bezoekers, passagiers en personeel worden met thermoscanners bij het binnentreden gemeten. Vergelijkbaar als op Schiphol wordt met markeringen op de grond een veilige afstand aangegeven en hangt er beschermdend plastic bij de incheckbalies.

Schiphol volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en daar zijn mondkapjes en handschoenen je eigen vrije keuze. Thermoscanners hangen er niet op Schiphol. Sinds afgelopen vrijdag moeten reizigers uit risicolanden een gezondheidsverklaring bij zich hebben.

Quarantainezone aan boord

Wie aan boord van een Emirates-toestel wordt verwelkomd, ziet voortaan een steward of stewardess met een veiligheidsbril, handschoenen, schort en mondkapje hem of haar verwelkomen. Zo ver hoeft het wat FNV-vakbondsbestuurder Birte Nelen betreft bij KLM niet te gaan. Op sommige hoog risicovluchten zijn mondkapjes wel al verplicht, maar Nelen ziet KLM liever andere maatregelen nemen.

Na iedere vlucht moet wat FNV betreft elk bemanningslid 14 dagen in thuisquarantaine kunnen. Volgens Nelen is dat momenteel goed mogelijk omdat er nauwelijks vluchten zijn en zitten veel cabineleden thuis te wachten tot ze weer eens kunnen vliegen. Aan boord van alle vliegtuigen moet een quarantainezone komen, voor passagiers of crewleden die verschijnselen vertonen die overeenkomen met corona. Nelen denkt dat zo'n zone makkelijk te organiseren valt, omdat de vluchten bij lange na niet vol met passagiers zitten.

Voedzame tas

Sommige al genomen maatregelen worden als goed ervaren, zegt Nelen, zoals de beperkte service aan boord. Eten en een flesje water liggen al klaar op de stoelen. Bij economy class-passagiers is dat eten meestal maar een broodje, maar de business class-reiziger vindt een heuse goedgevulde 'voedzame tas' op de stoel. Naar alcohol kan iedere passagier voorlopig fluiten.

De beperkte service is bij meer maatschappijen het geval. Ook worden, net als bij KLM, veel stoelen bewust niet verkocht om meer ruimte te creëren tussen passagiers onderling en de bemanning. Nelen hoopt wel dat KLM de aanbevelingen van FNV alsnog overneemt. De bestuurder wijst erop dat het richtlijnen zijn van de Europese luchtvaartorganisatie EASA en verwacht van KLM die op een gegeven moment toch op te volgen.

Emirates laat in deze video zien hoe de nieuwe maatregelen eruit zien: