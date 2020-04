Reizigers uit risicogebieden hebben verplichte gezondheidsverklaring nodig op Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Passagiers uit deze gebieden worden na aankomst op Schiphol dringend verzocht om twee weken in quarantaine te gaan. De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de gezondheidsformulieren. De vragenlijst is opgesteld door de GGD en de RIVM en moet voor het instappen worden ingevuld. Als op het formulier één van de vragen met 'ja' is beantwoord mag de reiziger niet worden toegelaten aan boord van het vliegtuig.

Inreisverbod

Voor reizigers van buiten de Europese Unie geldt dat zij nog een maand langer niet welkom zijn in de EU. Het inreisverbod van de Europese Commissie voor niet essentiële reizen is met een maand verlengd tot 15 mei. De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen weken al tientallen reizigers de toegang tot Nederland afgewezen.

New York

Voor vluchten uit New York golden bij KLM al strengere regels. Zo moet iedere passagier verplicht een mondkapje op en voor vertrek wordt bij iedereen eerst de temperatuur gemeten. Het liefst wilden KLM en de vakbonden een complete stop op vluchten uit New York, maar zijn uiteindelijk tot een compromis gekomen. Ook beveiligers op Schiphol maakten zich zorgen over het besmettingsgevaar van passagiers uit New York, een van de grootste corona-brandhaarden ter wereld.