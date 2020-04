Verplichte mondkapjes en temperatuurmeting op KLM-vluchten uit New York

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het cabinepersoneel wilde eigenlijk dat KLM de vluchtuitvoering tussen Schiphol en New York's JKF Airport helemaal stopzette, "vanwege de sterk verhoogde kans dat er passagiers met corona worden vervoerd en daarmee het cabinepersoneel blootstellen aan een niet uit te leggen risico." Alleen al in de staat New York zijn meer dan 70.000 getelde coronagevallen, waarvan ruim 40.000 in New York City zelf.

Compromis

Vanwege de vracht die elke dag meegaat wil KLM de dagelijkse vlucht naar New York niet staken. Uiteindelijk zijn de cabinebond en de maatschappij voorlopig tot een compromis gekomen. Zo worden gangpadstoelen in de economy-klasse niet meer verkocht om een grotere afstand tussen het cabinepersoneel en de passagiers te garanderen. Bovendien komen volgens de bond veel reizigers niet opdagen en zijn de vluchten hoogstens voor de helft gevuld.

Twee mondkapjes

Van passagiers die in New York instappen wordt eerst de temperatuur gemeten. Wie aan boord mag, krijgt twee mondkapjes die verplicht de hele reis op moeten worden gehouden, behalve als er gegeten wordt. Bij die maaltijd hoeven passagiers zich overigens niet veel voor te stellen, die ligt bij het instappen klaar op hun stoel. Tijdens de vlucht komen de stewards en stewardessen niet langs voor een drankje of snack.

Mocht een bemanningslid onderweg naar New York de ziekteverschijnselen van corona krijgen, gaat hij of zij op dezelfde vlucht terug naar Amsterdam. KLM garandeert bovendien dat in noodgevallen een ziekenhuisbed in New York voor hen beschikbaar is. De bemanning mag bij aankomst niet naar de stad, maar slaapt in een luchthavenhotel.

Screening op Schiphol

KLM meldt dat ook op andere vluchten passagiers eerst gescreend worden. Voor vluchten naar Canada, Singapore en Zuid-Korea worden passagiers fysiek geobserveerd. Reizigers die naar Singapore en Zuid-Korea vliegen, krijgen ook eerst een temperatuurmeting. Dit gebeurt op Schiphol door grondpersoneel van KLM in samenwerking met medewerkers van KLM Health Services en Airport Medical Services.

KLM is aan het onderzoeken of de temperatuurcheck kan worden uitgebreid naar meer bestemmingen, zowel op Schiphol als op de buitenstations.