Schiphol: 'Buiten afscheid nemen of geliefde opwachten'

Schiphol vraagt wegbrengers en ophalers voortaan niet meer de terminal in te gaan, behalve als dat niet anders kan. Het is een van de vele nieuwe maatregelen die de luchthaven neemt om spreiding van het coronavirus te beperken.

Als het aan Schiphol ligt, worden reizigers door hun wegbrengers bij de Kiss & Ride voor de vertrekhallen afgezet. Passagiers opwachten in de aankomsthallen wordt ook afgeraden. Overal op Schiphol wordt tape geplakt waarmee de afstand van 1,5 meter wordt aangeven.

Ook bij de bagagebanden zijn aanpassingen gemaakt om te voorkomen dat reizigers en personeel op een kluitje komt te staan. Begin deze week ontving Schiphol nog een hoop kritiek van bezorgde medewerkers en passagiers, vanwege de afhandeling van meerdere vluchten op één bagageband. Volgens Schiphol konden tot afgelopen maandag vluchten uit het Caribisch gebied en Suriname vanwege de strenge controle op drugssmokkel alleen bij band 22 worden afgehandeld. Inmiddels worden ook die vluchten verspreid over meerdere bagagebanden.

Net als bij kassa's van supermarkten hangt er nu doorzichtig plastic tussen de grondmedewerkers en passagiers. Via het omroepsysteem, beeldschermen en sociale media roept Schiphol iedereen om rekening te houden met elkaar en 1,5 meter afstand te houden.

Afstand houden in Vertrekhal 3 Schiphol

Opwachten in Aankomsthal 4 op Schiphol Schiphol

Wanhoop bij personeel Schiphol: "We worden niet beschermd tegen corona"

