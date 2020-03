Meer ruimte tussen passagiers en personeel op Schiphol

Schiphol neemt meer maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. De luchthaven kreeg de afgelopen weken veel kritiek van personeel, passagiers en vakbonden over zich heen en hoopt met nieuwe aanpassingen besmettingen te voorkomen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Ondanks dat het aantal vluchten van en naar Schiphol inmiddels meer dan gehalveerd is, klagen passagiers en personeelsleden nog steeds over te weinig ruimte en grote mensenmassa's. Gisteren nog smeekte vakbond FNV Schipholdirecteur Dick Benschop om actie te ondernemen. De bond ontvangt veel berichten van werknemers die zich zorgen maken om hun gezondheid, omdat Schiphol te weinig zou doen om hen te beschermen tegen het coronavirus.

Schiphol heeft daarop een aantal aanvullende maatregelen aangekondigd om de afstand tussen passagiers en personeel te kunnen vergroten. Er wordt extra ruimte gecreërd voor wachtrijen zodat reizigers afstand kunnen nemen van elkaar. Bij ticketbalies, incheckbalies, transferbalies en aankomstposten is met tape of paaltjes aangegeven wat anderhalve meter is, zodat reizigers hier rekening mee kunnen houden.

Via schermen, sociale media en de omroepers worden reizigers opgeroepen om gepaste afstand van elkaar en van luchthavenpersoneel te houden. Elke vlucht krijgt een aparte bagageband, zodat reizigers verspreid worden over de ruimte. Ook in de bagagehal worden reizigers opgeroepen om zich aan de regels te houden voor het nemen van afstand van elkaar.

Drugssmokkel

Ook de bagage van vluchten uit het Caribisch Nederland en Suriname worden niet meer op een bagageband afgehandeld. Omdat die gebieden bij de zogenaamde 'high risk-landen' horen, moeten alle koffers extra op drugssmokkel worden gecontroleerd. Die apparatuur was alleen bij bagageband 22 beschikbaar. Deze processen worden vanaf vandaag verspreid zodat ook de bagage van deze vluchten op aparte banden aankomt.