Wanhoop bij personeel Schiphol: "We worden niet beschermd tegen corona"

Grote drukte bij de bagagebanden, volle luxe lounges en dringen bij de beveiliging: het personeel op Schiphol is de wanhoop nabij. De medewerkers maken zich ernstige zorgen over besmettingsgevaar van het coronavirus en zeggen gedwongen te worden om tussen grote mensenmassa's te werken. Vakbond FNV doet een smeekbede bij de directie.

Personeel en passagiers verbaasden zich over het feit dat de nabijgelegen bagagebanden juist niet gebruikt werden. Volgens de medewerkers was de situatie vanochtend geen incident en worden passagiers en medewerkers tijdens deze crisis wel vaker bij elkaar gepropt.

Axxicom-medewerkers die passagiers naar de band moeten begeleiden, kunnen naar eigen zeggen geen kant op. En beschermen met mondkapjes kunnen ze zich niet, want die zouden verboden zijn door hun werkgevers.

"Geen onrust zaaien"

Volgens de medewerkers willen hun bazen "geen onrust zaaien" onder reizigers en worden daarom mondkapjes verboden. En het blijft niet bij de bagagebanden: ook beklagen ze zich over het gebrek aan maatregelen bij de assisentiebalie waar passagiers die extra zorg nodig hebben, zich moeten melden. De gewone incheckbalies zijn inmiddels voorzien van tape op de grond en beschermend plastic, maar bij de assisentiebalie zouden geen maatregelen zijn getroffen om het personeel veilig te laten werken.

Smeekbede

"De medewerkers zijn de wanhoop nabij", zegt FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg tegen NH Nieuws, "De mensen melden zich bij ons met een brok in hun keel. Schiphol doet het minimale om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Ik doe een smeekbede aan topman Dick Benschop om uit dat hoofdkantoor te komen en wat voor deze mensen te doen. Voor een minimum loon zorgen zij dat Schiphol, dat van vitaal belang is, blijft draaien. Het is stank voor dank."

Van Doesburg benadrukt dat de zorgen niet alleen vanuit het Axxicom-personeel komen. Ook bij de beveiliging is onrust en medewerkers uit de luxe Aspire Lounge moeten tot op de dag van vandaag voor eten en drinken zorgen in de "overvolle wachtruimte", waardoor zij niet genoeg afstand kunnen houden tot de reizigers. Bovendien moeten restaurants en cafés tot zeker 6 april dichtblijven. De SP in de Tweede Kamer wil dat de minister actie onderneemt.

Reactie Schiphol

Een woordvoerder van Schiphol kan voor het bagageband-incident van vanochtend een verklaring geven. Volgens haar kon het niet anders dan de vluchten vanuit Curaçao en Paramaribo bij die specifieke bagageband afhandelen. Omdat Suriname en Curaçao bij de zogenaamde 'high risk-landen' horen, moeten alle koffers extra op drugssmokkel worden gecontroleerd. Die apparatuur was alleen bij bagageband 22 beschikbaar.

De woordvoerder zegt dat er aanpassingen zijn gedaan om herhaling te voorkomen. Voortaan kunnen de vluchten die een 100 procents-controle moeten ondergaan, bij meerdere banden worden afgehandeld.

