FNV: "Luxe Schiphol-lounge met buffet nog open"

SCHIPHOL - FNV maakt zich zorgen over personeel van Swissport dat in de 'Aspire Lounge' op Schiphol werkt. Volgens de vakbond is er in de luxe wachtruimte toch een buffet met eten en drinken beschikbaar, en zijn Schiphol en Swissport daarmee wettelijk in overtreding.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Sinds zondagavond 18.00 uur zijn alle cafés en restaurants op last van de overheid gesloten. Ook op Schiphol geldt dat alle eet- en drinkgelegenheden tot op zijn minst 6 april dicht moeten blijven. Consumpties afhalen of laten bezorgen mag nog wel. Op Schiphol zijn zeven luxe lounges voor andere business class-passagiers of reizigers die bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen veel punten hebben gespaard. Normaal gesproken kunnen zij in die ruimtes gratis eten en drinken krijgen, terwijl ze op hun vlucht wachten. Maar sinds de horecasluiting van afgelopen zondag, mogen ook de lounges op Schiphol geen eten serveren. Toch een buffet Volgens Joost van Doesburg van vakbond FNV wordt er in de Aspire Lounge in het non-Schengendeel van Schiphol toch een buffet klaargezet, waardoor personeelsleden in de buurt van reizigers moeten komen om bijvoorbeeld gebruikt servies af te ruimen en daarmee het risico lopen om besmet te worden met het coronavirus. Bovendien vindt Van Doesburg het onbegrijpelijk dat Schiphol zich niet aan de wet houdt. Drukbezet en volop eten en drinken Op foto's die FNV aan NH Nieuws beschikbaar heeft gesteld, is te zien dat de Aspire Lounge drukbezet is en er volop eten en drinken aanwezig is. Van Doesburg heeft van de Koninklijke Marechausee, die op verzoek van FNV poolshoogte is gaan nemen, te horen gekregen dat zij daar niet op mogen handhaven, maar het onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer valt. Bij navraag bij de gemeente werd Van Doesburg tot zijn ergernis weer naar de Koninklijke Marechaussee verwezen.

Treinsstations en luchthavens Nergens in Nederland mogen meer dan 100 mensen in een ruimte bij elkaar zijn. Naast alle restaurants en cafés zijn ook veel winkelketens zoals IKEA en De Bijenkorf dicht. Voor treinsstations en luchthavens geldt die regel van maximaal 100 mensen niet. In eerste instantie meldde Schiphol dat alleen de Crown Lounge van KLM, zonder eten, open zou blijven. Nu blijken andere lounges op de luchthaven open te zijn. Of er ook daadwerkelijk eten beschikbaar is, wist een woordvoerster van Schiphol niet, maar zou dat voor NH Nieuws nagaan. Beveiliger met 39 graden koorts Volgens Joost van Doesburg staan veel werknemers zoals de loungemedewerkers en de beveiligers onder een grote werkdruk. Ze zouden niet durven om misstanden bij hun teamleiders te melden of bij ziekte naar huis te gaan, uit angst om hun baan te verliezen. Van Doesburg geeft een voorbeeld van een beveiligster die met 39 graden koorts toch is blijven doorwerken, omdat ze bang was voor consequenties. FNV wil dat de werkgevers op Schiphol die zorgen bij het personeel wegnemen.