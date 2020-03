Coronacrisis op Schiphol: "Onveilig gevoel dat alles zo ontregeld is"

Aan alles op Schiphol is te merken dat Nederland in een crisis verkeert die we in de recente geschiedenis nooit eerder meemaakten. KLM maakte vandaag bekend de komende maanden 70 tot 90 procent van de vloot aan de grond te moeten houden en op de luchthaven zelf zijn de gevolgen van de coronacrisis niet te ontvluchten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Net als in de rest van Nederland moesten alle kroegen en restaurants op Schiphol gisteren om 18.00 uur de deuren sluiten. Bij sommige afhaalrestaurants, Albert Heijn-supermarktjes en in winkels is nog wel genoeg eten en drinken verkrijgbaar, maar de meeste horecazaken zijn dicht.

Rond het middaguur was het ondanks de strenge maatregelen en vele geannuleerde vluchten, redelijk levendig op Schiphol. Een man staat in Vertrekhal 3 klaar om in te checken op een vlucht van EgyptAir naar Cairo. Bang dat hij niet meer terug naar Nederland kan komen is hij niet: "Ik heb een zieke moeder, die zit in Egypte en ik moet daarheen."

Patat

Twee Britse toeristen schieten NH Nieuws al lachend aan. Ze willen graag in beeld en vertellen hoe ze verrast werden door de plotselinge sluiting van de horeca in Amsterdam. "We mochten de bars en restaurants niet in. Alles was gesloten", aldus de dames. "Het is uiteindelijk patat geworden. En nog meer patat!"

Genormaliseerd

Een moeder en een dochter zwaaien hun dochter en zus uit. De jonge vrouw gaat met een vriendin in een weeshuis werken op het eiland Borneo in Indonesië. De moeder is blij dat het gelukt is om met de vlucht naar Jakarta mee te gaan: "En terugkomen? Ze blijven daar zes weken, dus we hopen dat het over zes weken een beetje genormaliseerd is."

Aan de lange sluiting van de scholen en horeca moeten de vrouwen nog wel wennen: "Ik denk dat het goede maatregelen zijn, maar het geeft wel een beetje een onveilig gevoel, dat alles zo ontregeld is en anders is dan normaal."