Bijna hele vloot Air France-KLM aan de grond

SCHIPHOL - Air France-KLM houdt rekening met een capaciteitsvermindering de komende maanden van 70 tot 90 procent. De twee zustermaatschappij moeten noodgedwongen bijna de hele vloot aan de grond houden. De laatste commerciele vlucht van de Boeing 747 van KLM is op 26 maart.

Vorige week werd al bekend dat de Boeing 747-400 van KLM versneld met pensioen zal gaan. De oude jumbos werden al uitgefaseerd, maar de laatste vlucht stond pas in mei 2021 gepland. KLM kondigde vrijdag aan om het toestel tot eind maart te laten vliegen. De laatste commerciële vlucht is op 26 maart, daarna blijven de zeven 747's aan de grond tot ze naar sloopbedrijven en vliegtuigkerkhoven worden overgevlogen.

Bij Air France wordt het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, aan de grond gehouden.

Kosten besparen

Air France-KLM heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen die dit jaar tot 200 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren. In eerste instantie heeft een herziening van het investeringsplan er voor gezorgd dat tot 350 miljoen euro kan worden bespaard. De kostenbesparingen en andere maatregelen plus de mindere uitgaven voor onder meer brandstof, compenseren volgens het bedrijf circa de helft van de omzetdaling.

Air France en KLM overleggen met hun ondernemingsraden over te nemen maatregelen. Afgelopen week sloot het concern al een doorlopende kredietfaciliteit af voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro. In totaal heeft de onderneming de beschikking over ruim 6 miljard euro aan geldmiddelen.