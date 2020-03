Kamervragen over luxe Schiphol-lounge met lopend buffet

De Tweede Kamerfractie van de SP is boos dat de luxe Aspire Lounge op Schiphol nog steeds met eten en drinken geopend is. De partij heeft Kamervragen gesteld aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Kamerlid Cem Laçin wil dat de lounge gesloten wordt om het personeel te beschermen tegen het coronavirus.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Laçin stelt zijn vragen naar aanleiding van dit artikel van NH Nieuws waarin duidelijk werd dat personeel in de Aspire Lounge van Schiphol reizigers nog steeds voorziet van eten en drinken. Sinds zondagavond 18.00 uur zijn alle cafés en restaurants op last van de overheid gesloten. Ook op Schiphol geldt dat alle eet- en drinkgelegenheden tot op zijn minst 6 april dicht moeten blijven. Consumpties afhalen mag nog wel.

Campagneleider Joost van Doesburg van FNV Schiphol kwam erachter dat de lounge nog steeds open is en het personeel toch een buffet klaarzet, waardoor ze in de buurt van reizigers moeten komen om bijvoorbeeld gebruikt servies af te ruimen. Van Doesburg stuurde de Koninklijke Marechaussee erop af, maar die liet hem weten dat de gemeente verantwoordelijk is voor handhaving. De gemeente Haarlemmermeer stuurde Van Doesburg terug naar de marechaussee en Schiphol, tot ergernis van Van Doesburg.

1.5 meter

Een woordvoerster van Schiphol liet NH Nieuws weten dat het buffet in de lounge is toegestaan, mits een afstand van 1.5 meter tussen passagiers en personeel wordt gehouden. De lounge was zondag in eerste instantie gesloten, maar nadat het kabinet besloot dat de horeca-uitbaters wel eten en drinken mogen laten afhalen, is de lounge weer in gebruik genomen.

Gedwongen

SP-Kamerlid Laçin neemt geen genoegen met het antwoord van Schiphol en wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen de lounge zo snel mogelijk laat sluiten. Bovendien wil hij van de bewindsvrouw weten wat uitbater Swissport en Schiphol gedaan hebben om de volgens hem gedwongen personeelsleden te beschermen tegen het coronavirus.

(Artikel gaat verder onder de foto's)