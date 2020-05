Corendon stopt met aanbieden coronatests vanwege verwarring

Reisorganisatie Corendon stopt per direct met het aanbieden van een sneltest op anti-stoffen tegen het coronavirus. Er is te veel discussie over de test geweest de afgelopen dagen en die "voortdurende discussie over dit onderwerp draagt niets bij aan een oplossing van de coronacrisis, maar doet er eerder afbreuk aan", meldt het bedrijf vandaag.

NH Nieuws/Doron Sajet

Minister De Jonge noemde het idee om all-inclusive vakanties aan te bieden met vooraf een coronatest onverstandig, omdat die tests "schijnveiligheid" bieden. Corendon-topman Steven van der Heijden noemde die uitspraken "heel vervelend". "Het was overduidelijk dat De Jonge twee dingen door elkaar haalde. We zouden nooit mensen op basis van zo'n sneltest op vakantie laten gaan", zei Van der Heijden al eerder. Nu stelt Corendon dat er verwarring blijft ontstaan over de twee verschillende soorten tests die er zijn: de (snel)test op antistoffen, die Corendon via de website aanbiedt, en de (snel)test die de aanwezigheid van het virus kan vaststellen. "Daarbij wordt regelmatig gesuggereerd dat wij de veiligheid van onze klanten in gevaar zouden brengen door te stellen dat wij de antistoffentest zouden gebruiken om vast te stellen of vakantiegangers al dan niet op vakantie mogen gaan. Zelfs minister Hugo de Jonge maakte deze vergissing bij de beantwoording van vragen tijdens zijn persconferentie van 13 mei. Deze uitlatingen zijn uiterst schadelijk voor de goede reputatie die Corendon als reisorganisatie geniet." Alle klanten die al een test hebben geboekt krijgen het betaalde bedrag terug.