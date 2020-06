Vliegtuig KLM keert terug naar gate vanwege afdoen mondkapje

SCHIPHOL - Een toestel van KLM is onlangs op Schiphol teruggekeerd naar de gate om een passagier te laten verwijderen die weigerde zijn of haar mondkapje weer op te doen. Sinds 11 mei zijn alle passagiers en bemanningsleden verplicht om aan boord een mondkap te dragen. Wie hem afdoet en weigert weer op te doen, wordt als 'agressieve passagier' benaderd.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een woordvoerder van KLM kon NH Nieuws niet vertellen op welke specifieke vlucht en wanneer het incident plaatsvond. De verplichting van het dragen van een mondkapje werd drie weken geleden ingevoerd en is een van de nieuwe coronamaatregelen aan boord van zowel KLM als Transavia-vluchten.

'Agressief'

Volgens de woordvoerder was het KLM-toestel net op weg naar de startbaan, toen een passagier het mondkapje afdeed en het niet meer wilde opdoen. De reiziger kreeg een 'notice of violation' van de bemanning, een officiële waarschuwing voor agressieve passagiers. De gezagvoerder wilde geen risico nemen en is teruggekeerd naar de terminal om de passagier van boord te zetten. Daarna is vlucht alsnog zonder de mondkapweigeraar vertrokken.

Uitwijken

Alle passagiers zijn voor ze aan boord stappen op de hoogte van de verplichte mondkapjes. Als zij zonder gezichtsbescherming het vliegtuig in willen, wordt de toegang geweigerd. Trekt een passagier de mondkap aan boord weer af en doet hem op aanwijzen van het cabinepersoneel niet terug op, krijgt hij een waarschuwing aan zijn broek en wordt meteen als agressief benaderd. In het uiterste geval kan een gezagvoerder tijdens de vlucht ervoor kiezen om uit te wijken naar een andere luchthaven om de mondkapweigeraar te laten verwijderen.

Agressie aan boord van lijnvluchten nam tot de coronacrisis ieder jaar toe. Redenen voor bemanningen om een passagiers als agressief aan te merken zijn onder andere alcohol- of drugsmisbruik, schelden, spugen, schreeuwen, schoppen en slaan. Cabine- en cockpitpersoneel krijgen cursussen hoe ze met dit soort passagiers dienen om te gaan. In het uiterste geval kan zo iemand in de boeien worden geslagen en kan er gekozen worden voor een tussenlanding.

Het mondkapje mag overigens tijdens de vlucht wel even af om tijdens de vlucht te eten en te drinken.

