Burgemeester Velsen blij met boa-besluit: 'Wapenstok is noodzaak'

NOORD-HOLLAND - Meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen voortaan een wapenstok krijgen als de burgemeester, politie en justitie het nodig vinden. "In Velsen is het voor handhavers noodzakelijk zich te kunnen verdedigen. Ik ben dan ook ontzettend blij dat Grapperhaus dit besluit nu heeft genomen", vertelt de burgemeester van Velsen, Frank Dales tegen NH Nieuws.

Na de mishandeling stak de discussie over of boa's verdedigingsmiddelen tot hun beschikking zouden moeten hebben. Volgens burgemeester Dales van Velsen kwam dit ook ter sprake tijdens een 'informeel' gesprek met de mishandelde handhavers en Minister Grapperhaus in Velsen. "Wij hebben de minister op het hart gedrukt dat elke burgemeester in een 'lokale driehoek' zou moeten kunnen besluiten wel of geen wapenstok beschikbaar te stellen."

Dales zegt dat hij de wapenstok liever vandaag dan morgen als verdedigingsmiddel beschikbaar stelt: "Als dit te lang gaat duren ga ik een aanvraag indienen om vooruitlopend op de zaak een wapenstok beschikbaar te maken. Gezien meerdere incidenten in de gemeente is dit een noodzaak."

Hij doelt hiermee onder andere op het feit dat een aantal weken geleden een handhaver met een schroevendraaier werd gestoken in Velserbroek.

Demonstraties

Boa's protesteren al anderhalf jaar om meer verdedigingsmiddelen te krijgen. Ze krijgen naar eigen zeggen steeds vaker te maken met agressie - ook omdat ze bijvoorbeeld ook coronamaatregelen moeten handhaven. Afgelopen weken demonstreerden boa's in verschillende plaatsen als Haarlem, IJmuiden en Beverwijk en Amsterdam.

Er zijn al wel handhavers, conducteurs en boswachters met een wapenstok of andere geweldsmiddelen op zak. Maar zij zijn nu nog zeldzaam. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus moet toestemming geven en deed dat tot dusver alleen bij uitzondering. Die uitzondering wordt nu de regel. Grapperhaus volgt in het vervolg in principe het oordeel van de 'lokale driehoek' van burgemeester, politie en justitie.

Ook de Nederlandse boa bond laat weten blij te zijn met het besluit: "Het is natuurlijk een overwinning en het voelt ook gewoon als een erkenning", zegt een dolblije Eric Lakenman van de Nederlandse boa bond tegen AT5.