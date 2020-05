Emotioneel beroep op Grapperhaus in Velsen: "Dit geweld had voorkomen kunnen worden"

VELSEN - Een ingetogen en indrukwekkend protest woensdagochtend van de boa's in Velsen. De collega's van de op het IJmuidense strand afgetuigde handhavers vroegen minister Grapperhaus (justitie en veiligheid) pepperspray en wapenstok aan hun uitrusting toe te voegen.

NH Nieuws

Dan was volgens hen voorkomen dat hun collega's op Hemelvaartsdag werden mishandeld. Handhaver Emilio richtte zich in zijn betoog rechtstreeks tot de minister. "Grapperhaus, onderneem actie en geef ons de middelen die wij nodig hebben." Emilio's emotionele toespraak maakte duidelijk hoe diep het geweld van een groep jongeren ook de collega's van de boa's heeft geraakt.

Quote "Mijn hart huilt, we leven enorm mee met de collega's die slachtoffer zijn geworden" Boa Emilio

"Mijn hart gaat uit naar mijn collega's en iedereen die te maken heeft gehad met geweld", sprak Emilio. "We leven enorm met ze mee." De roep om wapenstok en pepperspray werd van harte ondersteund door burgemeester Dales. Hij begrijpt niet dat de minister het verzoek niet honoreert. tekst gaat verder onder video

NH Nieuws

"Het wrange van de afwijzing is de argumentatie", zegt Dales. "De minister zegt dat hij het afkeurt omdat wij te weinig geweldsincidenten hebben in onze gemeente. Blijkbaar moeten ze eerst heel vaak in elkaar worden geslagen voordat de minister zegt: nu is het genoeg."

NH Nieuws

Dales deed in zijn toespraak een beroep de verantwoordelijkheid van de jongeren zich na de beelden van het incident nog eens achter de oren te krabben. "De politie doet er alles aan. De beelden zijn er, maar namen ontbreken."

Dales vervolgde: "Ergens in me zegt iets dat de jongeren na wat is gebeurd, zeggen: dit had niet mogen gebeuren. En dat ze elkaar aansporen zich te melden. Ik hoop ook dat de ouders van deze jongeren zich afvragen waar hun kinderen waren op Hemelvaartsdag."

Quote "Ik moest behoorlijk slikken toen ik hoorde dat verdachte nu weer op straat rondloopt." Burgemeester Frank Dales

Van de groep jongeren is de verdachte van zeventien die vorige week is aangehouden maandag vrijgelaten. Dales: "In ons land hebben we allemaal onze eigen taken en bevoegdheden. De rechter neemt in al zijn wijsheid een besluit. Degene die nu is vrijgelaten blijft verdachte, hij is nog niet van de rechter af. Hij is onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Maar persoonlijk moest ik behoorlijk slikken toen ik hoorde dat hij nu weer vrij op straat rondloopt. Maar mijn handen zijn gebonden, het is aan de officier van justitie en de rechter."