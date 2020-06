Ook personeel uit Tata-walserijen nu op de barricaden: "Het wordt groter en breder"

Personeel van beide walserijen heeft het werk vanochtend een half uur stilgelegd. Tijdens die onderbreking hebben ze zich laten bijpraten door FNV-bestuurder Gerrit Idema en Frits van Wieringen, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Dat bevestigt FNV'er Roel Berghuis aan NH Nieuws.

Het is al weken onrustig bij de staalproducent. Dat heeft alles te maken met het vertrek van directeur Theo Henrar, die volgens velen door het moederbedrijf is weggeschoven omdat hij hen in de weg zou lopen bij de uitvoering van hun reorganisatieplannen.

Eerder legden diverse groepen werknemers, waaronder die van het railvervoer, het werk al neer. Dat nu het walserijpersoneel in opstand komt, betekent in ieder geval dat de zorgen over de gevolgen van de recente ontwikkelingen breed gevoeld en gedeeld worden.