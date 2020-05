Protest van Tata Steel-personeel pas het begin van een hete zomer

VELSEN - Het eerste georganiseerde protest van de vakbond FNV bij Tata Steel vanmorgen is het begin van een hete zomer. "We gaan ons stevig verzetten tegen de plannen uit India", zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

Tussen de 800 en 1000 Tata Steel-werknemers voerden vanochtend actie op het grote parkeerterrein achter het congescentrum van de staalfabriek. Dat deden ze luid toeterend met de bedoeling een signaal af te geven aan het moederconcern in India. Daar werd eind vorige week besloten dat de IJmuidense Tata-topman Theo Henrar het veld moest ruimen. Henrar is de man die de belangen van de staalfabriek in Nederland behartigt, een belangrijke rol aangezien 'India' flink wil saneren in IJmuiden. Lees verder onder de video

NH Nieuws/Fred Segaar

"Met Henrar is nu iemand vertrokken die onze belangen behartigde. Dus nemen de zorgen toe", zegt een man in de bekende geelblauwe Tata-overall. "Daarom ben ik blij dat we hier nu zoveel werknemers op de been hebben gebracht. Mooi dat mensen anno 2020 nog opkomen voor hun recht."

Strijdbaar FNV-bestuurder Berghuis was verheugd over de strijdbaarheid onder het Tata Steel-personeel. Dat maakte duidelijk de ondernemingsraad (OR) en de vakbond te steunen in de strijd tegen de plannen uit India. Het moederconcern wil duizend banen schrappen in IJmuiden. Henrar was daar fel tegenstander van. De vrees bestaat dat Henrar vervangen wordt door 'een marionet uit India', aldus Frits van Wieringen van de ondernemingsraad. Dat zou betekenen dat de saneringsplannen worden doorgedrukt.