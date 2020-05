Nu al zorgen over opvolger Tata-topman Henrar: "We zitten niet te wachten op een marionet van de aandeelhouders"

IJMUIDEN - De opvolger van vertrekkend Tata Steel-topman Theo Henrar zal door de Centrale Ondernemingsraad grondig worden doorgelicht. Dat zegt COR-voorzitter Frits van Wieringen. "We zitten niet te wachten op een marionet van de aandeelhouders uit India."

NH Nieuws

Of het nu vrijwillig was of niet, het vertrek van Tata-topman Theo Henrar 'zet het bedrijf honderd stappen achteruit', meent FNV-bestuurder Roel Berghuis. Die veronderstelde achteruitgang heeft te maken met Henrars rol als pleitbezorger van het werkgelegenheidspact. Tot oktober 2021 zouden er bij de IJmuidense divisie van het staalconcern geen gedwongen ontslagen vallen, zo kwam hij in 2018 namens het bedrijf met de bonden overeen.

Het Indiase moederbedrijf denkt daar echter anders over. Vorig jaar maakte het concern bekend flink te willen snijden in het personeelsbestand, en dat zou ook in IJmuiden gevoeld gaan worden. Dat Henrar uitgerekend nu - na 33 dienstjaren - afscheid neemt, roept bij velen dan ook vragen op. 'Buitengewoon zorgelijk' Om antwoorden op die vragen te krijgen, legden tientallen medewerkers vanmiddag het werk neer. Tijdens de werkonderbreking lieten ze zich bijpraten door directeur Hans van der Berg. Enkele uren later werden de werkzaamheden hervat.

Quote "Dat betekent dat de reorganisatie die ze al aangekondigd hadden mogelijk versneld doorgevoerd zal worden" FNV-bestuurder roel Berghuis

"Wij denken dat de Europese directie in India meer grip op IJmuiden wil hebben", aldus FNV'er Berghuis. "En dat betekent dat de reorganisatie - die ze al aangekondigd hebben - mogelijk versneld doorgevoerd gaat worden. Dat is buitengewoon zorgelijk." Vertrouwen in directie opgezegd De COR deelt die zorg en zegde daarom eerder vandaag het vertrouwen in de directie op. "We hebben veel reacties gekregen van personeel. Ze snappen niet dat er zo'n besluit wordt genomen, zeker in deze tijd", aldus voorzitter Van Wieringen. Henrars opvolger zal dus bij zowel vakbond als COR bij voorbaat onder een vergrootglas liggen. "Henrar is weg en zal niet meer terugkomen", aldus Van Wieringen. "Maar er zal een nieuwe directie komen, en daar zullen we heel kritisch naar kijken." Vervolgacties Ook de komende dagen staan er nog acties op stapel, zo liet FNV eerder al doorschemeren. Uit een e-mail in handen van NH Nieuws blijkt dat er morgenochtend om 10.30 uur een nieuwe werkonderbreking staat gepland. Volgens een anonieme bron binnen Tata Steel gaat het om 'een ludieke toeteractie'.