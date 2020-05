Tata-personeel legt morgen opnieuw werk neer na ontslag directeur: 'Ludieke toeteractie'

Uit angst dat de 'kloof tussen India en IJmuiden' met het vertrek van Henrar groter wordt, legde het personeel van de haven-, kooks- en spoorafdelingen om 12.00 uur het werk neer. In de uren die volgden lieten ze zich door topman Hans van der Berg bijpraten over het vertrek van diens collega.

Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis lijkt het vertrek van Henrar misschien vrijwillig, maar wordt hij daar min of meer toe gedwongen. Hoewel de topman eerder met de bonden overeenkwam dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen (werkgelegenheidspact), zou hij daarmee te veel in de wielen van de Indiase top rijden.

FNV-bestuurder Idema zinspeelt er in een tweet zelfs op dat Henrar het eerste 'slachtoffer' is van de door India gewenste reorganisatie.

Werk hervat

Inmiddels zijn de acties - waar naar verluid tientallen werknemers aan deelnamen - ten einde en is het werk hervat. Hoe die uitleg is ontvangen, is niet bekend. Feit is dat FNV haar leden binnen Tata Steel oproept om morgen om 10.30 uur opnieuw het werk neer te leggen. Dat blijkt uit een e-mail van de vakbond die in handen is van NH Nieuws.

"Dat wordt ludieke 'toeter'-actie", schetst NH's bron hoe de werkonderbreking van morgen er zal uitzien.

Het afscheid van Henrar was voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) eerder vandaag reden om het vertrouwen in de directie op te zeggen.