Tata Steel schrapt veel minder banen in Europa: IJmuiden durft vlag nog niet uit te hangen

IJMUIDEN - Er gaan veel minder banen verdwijnen bij Tata Steel in Europa: geen 3000 zoals in de eerdere bezuinigingsplannen maar 1250. Dit blijkt uit een brief die topman Henrik Adam naar het personeel heeft gestuurd.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Welke gevolgen dit heeft voor de staalfabriek in IJmuiden is niet bekend. Er is geen verdeling over de diverse landen bekend gemaakt. Er zouden bij de Nederlandse vestiging in de eerste bezuinigingsplannen 1650 banen worden geschrapt.

Ondernemingsraad-voorzitter Frits van Wieringen vindt het te prematuur om te zeggen dat dat er automatisch veel minder banen zullen verdwijnen in IJmuiden. "Het is goed nieuws, maar ik wil een slag om de arm houden zolang er geen verdeling is gemaakt over de vestigingen. De Nederlandse directie zal eerst met een plan moeten komen."

Quote "Het is voorbarig om nu al van goed nieuws te spreken" Frits van Wieringen, ondernemingsraad Tata Steel

In de brief van Adam, waar Het Financiële Dagblad als eerste over berichtte, schrijft de Europese topman dat Tata Steel het aantal banen onder andere via natuurlijk verloop wil verminderen door bijvoorbeeld werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen.

Foto: Jeanette Koks