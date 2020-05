FNV Tata Steel gaat leden raadplegen voor eventuele staking

Vanwege de coronacrisis krijgt de bijeenkomst een bijzonder karakter. Het wordt namelijk een drive-in ledenvergadering op een parkeerplaats van De Bazaar in Beverwijk. Het is niet mogelijk grote groepen leden bij elkaar in een tent of zaal bij elkaar te roepen. Hierom is er door de bond voor deze unieke manier is gekozen.

Het is namelijk wettelijke verplicht om bij een zogenaamde driekwart-vergadering fysiek aanwezig te zijn om de stemming geldig te kunnen verklaren. Op de parkeerplaats kunnen mensen in hun auto blijven zitten of ruim van elkaar gaan staan zonder dat de coronaregels worden overtreden.

Bijgepraat

De leden zullen vanaf 10:00 uur worden bijgepraat door Roel Berghuis (FNV bestuurder) en Frits van Wieringen (COR Tata Steel) over de huidige situatie bij het bedrijf.

Daarnaast zullen er uitgangspunten en ultimatums wat betreft de transformatieplannen worden voorgelegd aan de leden die tevens moeten stemmen over de voorstellen om tot hardere stakingsacties over te gaan.