Deel boa's in Haarlem deelt geen boetes uit vandaag

HAARLEM - Om actie te voeren voor het krijgen van verdedigingsmiddelen, delen boa's in Haarlem vandaag geen boetes uit. Dit lijkt echter geen vrijbrief om overal je auto neer te gaan zetten: het is een deel van de boa's in Haarlem dat aan de protestactie meedoet.

NH Nieuws

Bovendien, benadrukt een woordvoerder van de gemeente Haarlem, worden excessen wel bestraft. Deze actie van de handhavers geldt alleen vandaag. De meeste boa's delen alleen waarschuwingen uit bij overtredingen. De boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) in Haarlem hebben al een keer eerder actie gevoerd. Dat was vorige week dinsdag, nadat op Hemelvaartsdag een boa in IJmuiden op het strand zwaar mishandeld is. Burgemeester Jos Wienen steunt de boa's en zegt dat de handhavers pepperspray in hun uitrusting moeten krijgen. Het doel van de acties van de boa's is minister Fred Grapperhaus zover te krijgen meer verdedigingsmiddelen toe te staan. Die vindt dat pepperspray en een wapenstok 'niet wenselijk' zijn. Wel overweegt hij een gummiknuppel toe te staan.