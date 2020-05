Minister overweegt meer boa's uit te rusten met gummiknuppel na mishandeling IJmuiden

ALKMAAR - Minister Grapperhaus gaat bekijken over boa's vaker de beschikking kunnen krijgen over gummiknuppels, de voorlopers van de huidige politie-wapenstok. Dat heeft hij de boa's toegezegd na gesprekken in Velsen en Alkmaar.

De minister van Justitie en Veiligheid bezocht vandaag boa's Alkmaar en Velsen. Zijn bezoek aan de IJmond was in beslotenheid. Hij sprak daar met Velsense handhavers, van wie vorige week een collega werd mishandeld op het strand van IJmuiden .

Ook in Alkmaar sprak hij over de veiligheid met boa's. In de kaasstad lopen handhavers al enkele jaren met bodycams en een noodknop. Maar ook daar zouden ze graag een uitbreiding van de uitrusting krijgen. "Ik zou dat wel willen om me te verdedigen", vertelt de Alkmaarse boa Aziz. "Met een wapenstok kan je de persoon ook op afstand houden, in afwachting van assistentie."

Tijdens de demonstratie van afgelopen dinsdag eisten handhavers pepperspray en een wapenstok. Eerder gaf de minister al aan dat dat niet gewenst is. In de gesprekken in Velsen en Alkmaar heeft hij toegezegd dat hij werk gaat maken van de mogelijkheid gummiknuppels in te zetten. "Ik ben daarover in gesprek met de boa-bond."