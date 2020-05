Velsense boa's voeren actie na mishandeling collega: "Schaam je"

IJMUIDEN - Handhavers van de gemeente Velsen zijn aan het begin van de middag samengekomen op Plein 1945 in IJmuiden. Daar protesteerden zij tegen de mishandeling van een boa op Hemelvaart.

Tijdens de bijeenkomst sprak burgemeester Frank Dales zijn afschuw uit en liet weten dat het niet de eerste keer was dat een boa dit jaar is aangevallen. Een aantal weken geleden werd een handhaver gestoken met een schroevendraaier in Velserbroek, aldus Dales.

'Wapenstokken liggen in de kast'

Ook een collega van de mishandelde handhaver nam het woord. Hij vertelde dat zijn "hart huilt" vanwege de mishandeling. Voor de daders had hij een duidelijke boodschap: "schaam je!"

De burgemeester riep samen met de boa's op voor meer bevoegdheden. Op dit moment is het gebruik van een wapenstok door de minister verboden. "Terwijl deze handhavers gewoon bevoegd zijn en de wapenstokken bij ons in de kast liggen", klaagde Dales.