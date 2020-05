Boze Hilversumse boa's willen wapens, maar vooral ook meer respect: "We zijn er voor de mensen"

HILVERSUM - Meer wapens, maar vooral ook meer respect. Dat is wat ook Hilversumse handhavers willen. Ze demonstreerden vanmiddag op het Hilversumse stationsplein en kregen steun van burgemeester Pieter Broertjes. Broertjes wil de boa's komend weekend al extra beschermen. "We gaan extra bodycams inzetten en moeten gaan praten over pepperspray."

Dat de Hilversumse boa's de straat op gaan voor hun protest heeft alles te maken met de zware mishandeling van een boa op het strand van IJmuiden, afgelopen donderdag. Ook andere Noord-Hollandse boa's demonstreren vandaag.

Gebrek aan respect

Ook voor de Hilversumse boa's is de maat vol. "We zijn boos", vertelt Ibrahim, één van de demonstrerende boa's. "En die boosheid is niet eens zozeer vanwege het feit dat we geen extra middelen toegewezen krijgen, zoals pepperspray. We zijn vooral boos omdat mensen zelf niet beseffen dat ze geen geweld tegen ons moeten toepassen. Kijk, een bon krijgen is niet leuk. Weggestuurd worden is dat ook niet. Maar dat is geen reden om agressief te worden."

De boa's willen dat er nog eens goed wordt gekeken naar hun wapenuitrusting. " We zijn boos dat er vanuit hoger hand niet verder wordt gedacht. Dat ze niet zien dat boa's steeds meer taken doen en in de voorste linie staan. Er moet ons meer geboden worden zodat we ons werk veilig en goed kunnen doen."