Wijkboa's Ibrahim en Patrick geschrokken na mishandeling van collega's: "We werken voor de volksgezondheid"

HILVERSUM - Wijkboa's Ibrahim en Patrick willen dat er meer begrip komt voor het werk van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Ze benadrukken dat ze speciaal voor het vak gekozen hebben om mensen te helpen. Toen ze de beelden zagen waarop hun IJmuidense collega's mishandeld werden, was de schrik dan ook groot.

NH Nieuws / Emma Bouwheer

Ibrahim Hajjar is boa van de wijk Hilversum Centrum en collega Patrick Groenesteyn is boa van wijk Hilversum Zuid. De twee reageren geschokt op de beelden van afgelopen donderdag, waarbij een groep jongeren op het strand van IJmuiden geweld gebruikte tegen vier boa's. "Onze collega's staan daar op het strand hun werk te doen voor de volksgezondheid. Om dan te zien dat je zo negatief bejegend wordt, zowel verbaal als fysiek, dat vind ik echt absoluut te gek voor woorden", vertelt Groenesteyn.

NH Nieuws

Veel onbegrip Volgens Hajjar kan 'onwetendheid bij burgers' over wat een boa nu precies doet ook meespelen in dit verhaal. "Bij veel mensen is het oude beeld van de handhaving nog blijven hangen, terwijl de handhaving juist de afgelopen jaren enorm is ontwikkeld. Wat wij nu doen is heel anders dan tien jaar geleden", legt hij uit.

Quote "We doen veel meer dan alleen parkeerbonnen uitschrijven" ibrahim Hajjar

Waar eerst een cursus van een aantal maanden voldoende was, hebben Hajjar en Groenesteyn nu een driejarige MBO-opleiding moeten afronden. Ook legden zij een sporttest af om te laten zien dat zij fysiek in staat zijn om het werk te kunnen doen en een cognitieve test voor het benodigde denkniveau. "Mijn opleiding was best zwaar met vooral veel wetten: strafrecht, strafvordering en bestuursrecht. Dat weten mensen vaak niet", legt Hajjar uit. "Je doet nog veel meer naast parkeerbonnen uitschrijven. Om meer begrip te creëren voor het vak geeft Hajjar ook voorlichting op scholen. Of hij meedoet met de staking aanstaande dinsdag weet hij nog niet. Het is nog even afwachten hoe de actie er dinsdag precies uit komt te zien.

Betere bescherming De Nederlandse BOA Bond roept boa's op om aankomende dinsdag gezamenlijk het werk neer te leggen, bedoeld om afschuw uit te spreken over het geweld tegen boa's. De handhavers pleiten daarbij voor meer middelen om zich tegen geweld te kunnen verdedigen, zoals de wapenstok en pepperspray. Ook Hajjar en Groenesteyn zijn het daar mee eens. "Op school hebben wij ook geleerd om met een wapenstok en pepperspray om te kunnen gaan. Persoonlijk vind ik dus dat dit in mijn werk echt wel nodig is en dat het bij de standaarduitrusting zou moeten horen", legt Hajjar uit. "Nu met de coronamaatregelen merken we dat het geweld en de agressie op straat toeneemt, omdat wij mensen toch moeten aanspreken over het afstand houden. Dan zou een extra middel om mezelf te kunnen verdedigen wel fijn zijn, indien dat nodig is", vertelt Hajjar.