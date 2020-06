Boa's knijpen oogje toe in strijd voor betere uitrusting: 'Geen boete, wel een glimlach'

NOORD-HOLLAND - Om hun roep op een betere uitrusting kracht bij te zetten, komen boa's uit tientallen Nederlandse gemeenten vandaag opnieuw in actie. Ze gaan wel aan het werk, maar houden hun bonnenboekje op zak.

Dat geldt in ieder geval voor de boakorpsen uit de vier grote steden, waaronder Amsterdam. Andere Noord-Hollandse gemeenten waar de boa's vandaag actievoeren zijn Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Huizen, Haarlem en Heemstede.

"Elke dag zonder verdedigingsmiddelen is er eigenlijk een te veel", schrijft de gemeente Velsen. Op Hemelvaartsdag werd in die gemeente een boa zwaar mishandeld. Om hun ongenoegen daarover te uiten - en hun roep om meer verdedigingsmiddelen te onderstrepen - kwamen boa's uit onder meer Haarlem, Velsen en Hilversum afgelopen dinsdag al in actie.