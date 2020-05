Haarlemse burgemeester Wienen steunt 'zijn' boa's en pleit voor pepperspray

Zo'n zestig boa's verzamelden zich rond het middaguur voor het stadhuis. Net als in andere Noord-Hollandse steden protesteren ze vandaag tegen het geweld waar ze vaak mee te maken krijgen én ze willen graag meer beschermingsmiddelen. Burgemeester Wienen sprak de boa's toe en steunt ze in hun 'gevecht' voor meer middelen.

'Meer geweld dan normaal'

Frank is een jonge Haarlemse boa en stond vandaag ook op de Grote Markt. Hij is geschrokken van de beelden van de mishandeling van zijn collega op Hemelvaartsdag in IJmuiden. "Het is heftig natuurlijk. Het is iets wat wij ook kunnen meemaken op straat. Je schrikt ervan en zoiets wil je, helemaal in uniform, nooit meemaken."

Ook hij werd onlangs mishandeld en denkt dat dat ook ligt aan 'de coronatijd'. "We kregen hiervoor ook al met meer mishandelingen te maken, maar nu heb je echt met een piek te maken. Mensen hebben een korter lontje en de boetes zijn ook vrij fors. Het is een stapje erger dan normaal." Hij is blij dat burgemeester Wienen voor het dragen van een busje pepperspray pleit.

Pepperspray

De burgemeester ziet het geweld tegen de handhavers los van de coronaperiode. "Vorig jaar hebben we namelijk ook twee ernstige incidenten gehad waarbij parkeerwachters werden mishandeld." Hij hoopt dat minister Grapperhaus de boa's wat meer tegemoet komt als het gaat om een 'verdedigend middel'. "Ik wil ze niet bewapenen. Ik wil er geen agenten van maken. Ze hebben een eigen taak, de handhaving van regels. Mochten ze met agressie te maken krijgen, dan moeten ze zich veilig kunnen voelen en dan is pepperspray een effectief middel om iemand van het lijf te houden."

De minister wil liever dat boa's worden uitgerust met bodycams en noodknoppen. "Het is een langlopende discussie, maar ik hoop dat we binnenkort een serieus gesprek hebben, zodat we dit mogelijk kunnen maken", aldus Wienen.

Toekomstige boa's

De burgemeester voorziet nog geen grote problemen voor de toekomst, wat betreft het gaat om nieuwe aanmeldingen van mensen die als boa aan de slag willen. "Gelukkig gaat dat nog. We moeten wel flink aanpoten, want we vragen ook veel van mensen, maar het lukt gelukkig nog steeds."