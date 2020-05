Schipholpersoneel gaat actievoeren voor meer vaste banen en beter betaald werk

SCHIPHOL - Grondpersoneel van Schiphol gaat op dinsdag 9 juni actievoeren bij of op de luchthaven voor betere arbeidsvoorwaarden. De actie volgt op een verstreken ultimatum dat Schipholtopman Dick Benschop van vakbond FNV had gekregen om de werkomstandigheden te verbeteren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg is de actie van 9 juni "absoluut geen werkonderbreking." Veel van het personeel zit vanwege de coronacrisis, die Schiphol hard heeft geraakt, werkeloos thuis. "Jammer genoeg hebben ze nu veel vrije tijd en komen ze in hun eigen tijd actievoeren", aldus Van Doesburg.

Momenteel wordt er op Schiphol zo'n 10 tot 15 procent van het aantal vluchten uitgevoerd, in vergelijking met mei vorig jaar. In die maand waren er toen bijna 45.000 vluchten. Afgelopen april telde Schiphol er ruim 4200. Schipholpersoneel met tijdelijke contracten of uitzendkrachten zijn niet nodig en zitten noodgedwongen thuis.

Angstcultuur

Inmiddels komen er wel weer mondjesmaat vluchten bij op Schiphol en Van Doesburg verwacht ook dat er bij de opschaling van de capaciteit meer personeel nodig zal zijn. "Bij die opschaling horen betere arbeidsomstandigheden en moeten werknemers beter beschermd worden", vindt Van Doesburg. Met die bescherming doelt de vakbondsman op de angstcultuur die niet meer onder het grondpersoneel zou moeten heersen, veiligere werkomstandigheden nabij de vliegtuigen en meer vaste banen. Ook moet Schiphol zolang er geen vaccin of medicijn voor het coronavirus is, het personeel moeten beschermen tegen besmetting.

Drugscriminaliteit

Van Doesburg vertelt dat er op Schiphol een angstcultuur is, waarbij platformmedewerkers voor hun baan vrezen als zij veiligheidsincidenten bij hun baas melden. Ze zijn bang bestraft of ontslagen te worden. Werknemers zoals bagagemedewerkers en schoonmakers worden zelfs geronseld door criminele netwerken om drugs de luchthaven uit te smokkelen. Van Doesburg denkt dat als het personeel beter betaald zou worden, zij zich niet zo gemakkelijk zou laten verleiden tot criminele activiteiten.

1,5 meter

Over de vorm en het tijdstip van de actie op dinsdag 9 juni wordt nog door FNV over nagedacht. Zeker is dat de actievoerders zich tijdens het protest aan de anderhalvemeterregels zullen houden.