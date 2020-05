Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol handelde in april in totaal ruim 4.200 vluchten af. In vergelijking: vorig jaar april was dat het tienvoudige toen het er 42.000 waren. In mei is er toch weer sprake te zijn van een geringe toename, genoeg voor omwonenden om hun zorgen te uiten: in april waren er gemiddeld 140 vluchten per dag, afgelopen week is dat aantal opgelopen naar 190 dagelijkse vluchten. Volgens GroenLinks-Tweede Kamerlid Suzanne Kröger is nu het moment om met Schiphol een volledig ander koers te kiezen, in het bijzonder een koers zonder nachtvluchten.

Luchtvaartnota

In de onlangs gepresenteerde Luchtvaartnota, een document waarin de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart voor de komende 30 jaar is uitgestippeld, komen de nachtvluchten beperkt aan bod. De huidige grens van 32.000 zal lager moeten uitkomen, met als voorwaarde dat er geen vluchten in de randen van de nacht bijkomen (tussen 22.00 en 23.00 uur en 7.00 en 8.00 uur). Hoeveel vluchten er volgens het kabinet af kunnen, moet nog worden onderzocht.

Diepe la

De Luchtvaartnota wordt overigens door bewonersorganisaties gezien als een 'teleurstelling', omdat ondanks de coronacrisis het kabinet blijft inzetten op groei. De bewonersvertegenwoordiging van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de officiële gesprekspartner van de overheid en de luchtvaartsector, vindt dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) een 'doodlopende weg' inslaat met dit document.

Ook wethouder en VVD-genoot Herbert Raat uit Amstelveen bekritiseerde de nota en stelt voor hem in een diepe la te stoppen en opnieuw te beginnen.