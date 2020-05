Opluchting voor ouders: gewenste kinderopvang in nieuwe Weesper wijk komt twee jaar eerder

WEESP - Er komt twee jaar eerder dan gepland kinderopvang in de nieuwe Weesper woonwijk Weespersluis. De kinderopvang in de wijk in aanbouw zou - tot grote zorgen van jonge ouders - pas in 2024 open, maar dat wordt nu toch eerder.

Hoewel er de komende zes jaar nog wordt gebouwd aan de grote woonwijk, wonen er wel al tientallen jonge gezinnen. Dat er pas vanaf 2024 kinderopvang in de wijk zou zijn, vonden veel jonge ouders veel te laat. Ze waren aangewegen op alternatieven elders in of buiten Weesp, maar daar bleek amper plek.

Er is de afgelopen tijd flink gezocht naar oplossingen. Die blijkt nu gevonden. Door de kinderopvang niet te openen op de beoogde plek in het centrum van de nieuwe woonwijk, maar op een nieuwe locatie kan er al twee jaar eerder gestart worden.

De kinderopvang komt straks tegenover de nieuwe Brede School Weespersluis, die nu wordt gebouwd en volgend jaar de deuren moet gaan openen. De kinderopvang volgt dan dus een jaar later. Dat gaat wel ten koste van een stukje 'recreatiepark' dat op de bewuste plek beoogd was, maar dat is volgens de gemeente Weesp niet zo'n ramp. "Het totaal blijft hetzelfde, maar wordt nu anders verdeeld over de verschillende recreatieplekken in de wijk", aldus de gemeente.

Zoektocht naar tijdelijke locatie

Hoewel er ongetwijfeld veel jonge ouders in Weespersluis erg blij zullen zijn dat de kinderopvang al twee jaar eerder open gaat, blijft de capaciteit tot die tijd nog wel erg klein. Een plekje zoeken op de kinderopvang is bijna niet te doen. De gemeente Weesp zoekt nog altijd naar een tijdelijke locatie om te tijd tot de opening van de nieuwe kinderopvang in 2022 te overbruggen.