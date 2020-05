Onrustige nacht bij Tata Steel: "Als het moet, blokkeren we de overwegen en poorten"

Het personeel liet aan Van den Berg (Tata) en Berghuis (FNV) weten dat ze het niet pikt: "Als het moet, blokkeren we overwegen in Velsen-Noord en de poorten van Tata Steel", aldus een strijdvaardig personeelslid. De medewerkers zijn niet alleen boos over het vertrek van hun directeur maar ook over de transformatieplannen waarbij duizend banen in IJmuiden wegvallen.

Maandagavond weigerde een aantal ploegen van de nachtdienst aan het werk te gaan en eiste dat directeur Hans van den Berg opnieuw uitleg kwam geven over de situatie bij het staalbedrijf. Ook FNV-bestuurder Roel Berghuis moest langskomen om te vertellen wat de bonden aan de situatie gaan doen. Beide heren moesten van huis komen en meldden zich rond 22.30 uur in één van de kantines van Tata Steel om uitleg te geven.

FNV-voorzitter Tata Steel Gerrit Idema stelde dat er vooralsnog gesprekken gaande zijn tussen de Centrale Ondernemingsraad, de commissarissen en directie van het staalbedrijf, maar benadrukte ook dat hij blij is met de steun van het personeel.

"Het leeft enorm onder de werknemers en de actiebereidheid is groot, maar voorlopig komen we nog niet georganiseerd in actie" aldus Idema. De huidige acties bij het staalbedrijf zijn zogenaamde wilde acties waarmee het personeel haar ongenoegen over de situatie laat blijken. De bond sluit georganiseerde acties echter niet uit en is zich aan het voorbereiden om tot harde actie over te gaan.

Overlast

Na een onderbreking van een kleine twee uur hervatten de medewerkers het werk. Verwacht wordt dat het personeel de komende dagen vaker spontaan voor 'willde' acties kiest. Daarbij zal overlast voor het bedrijf of de omgeving niet worden geschuwd.