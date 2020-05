Tata Steel: 'Geen versnelling reorganisatie na afscheid Henrar'

"We begrijpen dat mensen bezorgd zijn en dat het nieuws van het vertrek van Theo Henrar ertoe leidt dat dit soort acties plaatsvinden", aldus de woordvoerder over de spontane en georganiseerde acties van gisteren en vanochtend . Met die acties demonstreerden het personeel tegen het vertrek van de topman.

Op het hoofdkantoor in India zou Henrar vooral als lastpost zijn beschouwd, omdat hij zijn Indiase collega's voor de voeten liep in hun reorganisatieplannen. Als gevolg van die plannen zouden ook in IJmuiden honderden banen verloren gaan, al is de reorganisatie inmiddels op de iets langere baan geschoven.

Gesprekken over reorganisatie

Toch benadrukt het bedrijf dat Henrars vertrek 'geen versnelling van het doorvoeren van het voorgenomen organisatieontwerp binnen de transformatieplannen'. Vanwege de coronacrisis gaat de directie later dan gepland - na 1 juli aanstaande - met de werknemersvertegenwoordiging in gesprek over de aanstaande reorganisatie.

De vrees dat het Indiase moederbedrijf Tata Steel Nederland verwaarloost, is volgens de directie ongegrond. "Onze Indiase aandeelhouder en Tata Steel Europe blijven gecommitteerd aan het gezond en levensvatbaar houden van Tata Steel Nederland. Nu en in de toekomst."