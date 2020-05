Medewerkers Tata Steel leggen spontaan werk neer na ontslag directeur en eisen uitleg

IJMUIDEN - Personeel van de haven- kooks- en spoorafdelingen van Tata Steel eisen duidelijkheid over het vertrek van 'boegbeeld' Theo Henrar. Zij hebben het werk neergelegd en worden op dit moment ingelicht over de stand van zaken.

Vanmorgen werd bekend dat Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland, na 33 jaar in dienst aftreedt. Er ontstond direct onduidelijkheid over de omstandigheden van zijn vertrek.

"Henrar was een oude hoogovenman, en hij had het vertrouwen van de medewerkers", vertelt een anonieme bron binnen Tata Steel aan NH Nieuws. "Het voelt voor de medewerkers alsof een oude lastpost wordt weggeveegd."

De medewerkers hebben om stipt 12 uur het werk neergelegd en zijn naar binnen gegaan, waar zij nu uitleg krijgen. "De maat is vol, de mannen pikken het niet meer." Het overleg zal zeker tot 14.00 uur duren.

Roel Berghuis van de vakbond FNV bevestigt dat er gestaakt wordt. "We begrijpen de zorgen van het personeel, we gaan direct naar de mensen toe om mee te praten. We gaan ons daar zeker laten zien." Hij geeft daarnaast aan dat er meer spontane acties verwacht worden.

Ontslag

De staalgigant laat weten dat het vertrek in wederzijds overleg is gegaan, maar vakbond FNV spreekt van een ontslag. "Dit gaat om geld. Henrar laat zich namelijk nooit zomaar aan de kant zetten."

Ook de ondernemingsraad van Tata liet direct na de bekendmaking van zich horen: het vertrouwen in de directie werd vanmorgen opgezegd. De raad vindt het een onbegrijpelijk en ondoordacht besluit in deze tijd.