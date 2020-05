Drive in-toeterprotest bij directiekantoor Tata Steel: "De woede is groot"

IJMUIDEN - Waar vakbondsleden hun ergernissen doorgaans uiten door - al dan niet met spandoeken - schouder aan schouder te staan, is dat in coronatijd ondenkbaar. Toch komt personeel van Tata Steel later vanochtend in actie, vanuit hun auto's welteverstaan.

Met het drive in-protest uiten de deelnemers hun ongenoegen over het plotselinge vertrek van Tata-topman Theo Henrar. Gisterochtend werd bekend dat hij afscheid neemt van de staalgigant. Omdat Henrar zich binnen het mondiale concern altijd heeft ingezet voor de belangen van de IJmuidense tak, kwam dat nieuws bij veel personeelsleden rauw op het dak. Enkele tientallen werknemers legden het werk neer, en eisten uitleg over het plotselinge vertrek van de 'Hoogovens-man'. Gevreesd wordt dat het moederbedrijf in India de reorganisatieplannen nu in versneld tempo wil doorvoeren, waarbij ook in IJmuiden veel banen verloren zouden gaan.

Hogere opkomst verwacht "De woede is zo groot dat er gisteren al enkele spontane werkonderbrekingen waren", aldus FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis. Omdat het drive-in protest van later vanochtend is aangekondigd, verwacht Berghuis een hogere opkomst dan bij de werkonderbreking van gisteren. De vakbond roept medewerkers op om zich om 10.45 uur bij het Dudokhuis te verzamelen en in hun auto te blijven, 'zodat er volgens de coronaregels geprotesteerd' kan worden. Aanwezige medewerkers kunnen hun claxon gebruiken om hun 'stem' te laten horen.