Rob Simon prikkelt met posters: “We willen mensen laten nadenken”

Tracing apps, noodverordeningen, meer politie op straat om de regels te handhaven. De aanpak van de coronacrisis heeft grote impact op het dagelijkse leven en onze bewegingsvrijheid. Het maakt de regering trots dat we ons massaal aan de voorschriften houden, maar zoals in elke crisis klinkt er ook een ander geluid.



Hoe groot is het spanningsveld tussen de aanpak van de crisis en onze vrijheid? Hoe vanzelfsprekend is het dat we onze vrijheden terugkrijgen als deze noodsituatie voorbij is? We gingen op zoek naar dat andere geluid in onze provincie, naar mensen die ieder op hun eigen manier opkomen voor de vrijheid.

Overal kom je ze tegen, de posters die ondertekend worden met ‘Georgies’. Teksten als

‘Weer durven is het nieuwe normaal?’ of ‘Temperatuurpoortjes bij de Appie is het nieuwe

normaal?’ moeten de voorbijgangers prikkelen’. Amsterdammer Rob Simon (35) is een van

de bedenkers. “We stellen vragen, zonder antwoorden te geven. Meer niet. Daarmee willen

we mensen aan het denken zetten, juist in deze tijd.” De posters maken de tongen los. De makers krijgen veel reacties en de oneliners worden

flink gedeeld op social media. Toch zien de bedenkers ze niet als een protestactie richting

de overheid en de maatregelen die ingevoerd zijn om het virus te bestrijden. “Het is veel

breder”, legt Simon uit. “Dit gaat over ons allemaal. Jezelf kapot werken, tien uur per dag

achter een laptop. Is dat nou wel nodig? Ben je dan een goede burger, mens of

ondernemer? Is dat wat je gelukkig en volledig maakt? Of ben je nu gelukkiger, nu je thuis

zit en niet in de file staat. Daar kun je ook over nadenken.” Tekst loopt door na de video

Georgies is geen pseudoniem, maar een bedrijf. Een team van ongeveer vijftien bevlogen

mensen, dat elk jaar enkele festivals organiseert in Amsterdam, waarvan Georgies

Wundergarten op Ruigoord de bekendste is. “Dat is een cultureel festival met kunst, muziek

en performance waar we ook maatschappelijke thema’s aan koppelen”, legt Simon uit. “We

zijn idealisten. Het gaat voor ons dan niet alleen om eten, drinken, dansen en samenzijn. We

proberen er altijd iets aan toe te voegen.” Micro-wereld

Een micro-wereld, noemt hij het. “Een stad voor een dag, waarbij je met gelijkgestemden

samenkomt en uit de sleur breekt. Daar hoef je geen hardcore hippie voor te zijn, voor

iedereen is het mooi om voor een dag uit het normale leven te stappen en te proeven hoe

dingen ook anders kunnen zijn. Dat dan weer meenemen naar het echte leven is de kunst.”

Eigenlijk werkt het met de posters net zo, zegt Simon. “We willen een bubbel creëren om na

te laten denken hoe de wereld ook kan zijn. Los van de waan van de dag.” Dat wordt

allemaal bedacht in een bedrijfspand in Amsterdam-West, waar het er door de anderhalve-

meter-regels minder bruisend aan toegaat dan anders. De werkplekken zijn leeg, aan de

muur hangen wel de posters die gebruikt werden voor eerdere festivals.



“We maken elk jaar posters voor onze festivals”, zegt Simon. “Het voelde dus als een plicht

om dat nu ook te doen. Een soort van vergezicht blijven bieden, dit keer niet met een

festival, maar met een posteractie. We willen hoe dan ook het gesprek gaande houden en

denkprocessen stimuleren.”

De posters zijn bedacht en gemaakt door een kleine groep vanuit Georgies, al aan het begin

van de crisis. “Dat was een onzekere periode, waarin we nog niet zeker wisten of

Wundergarten moest worden gecanceld. We zijn toen wel meteen al gaan nadenken. Wat

vinden wij hiervan? Wat hebben we toe te voegen? Hoe gaat de wereld eruit zien? De term ‘het nieuwe normaal’ was net gevallen in een van de eerste persconferenties van

premier Rutte. “Dat prikkelde, dat irriteerde, maar heeft ons uiteindelijk ook positief aan het

denken gebracht. Het leidde hoe dan ook tot mooie gesprekken, discussies en ruzietjes,

waar een aantal thema’s uitkwam die we wilden vatten. Zoals surveillance en overheid,

vervuiling en het afstand houden tot elkaar.” Poster

Vooral de poster ‘Weer durven is het nieuwe normaal’ wordt geïnterpreteerd als protestactie,

maar is anders bedoeld. “Die kritiek speelde toen nog niet, wij waren met de gedachte bezig

of we wel weer intiem zouden durven zijn, als de crisis voorbij is. Durf je elkaar dan weer

vast te pakken?”, legt Simon uit.

“Ik vind het wel boeiend hoe zo’n term zich ontwikkelt. Het nieuwe normaal lijkt nu een

andere betekenis te hebben gekregen, negatiever, en het roept veel emotie op.

Er is zelfs een rechtse, lokale partij die de posters heeft omarmd en ze deelt, omdat ze het

zien als kritiek op de overheid. Daar hebben we wel even over moeten nadenken, maar het

maar gelaten. Eigenlijk ben ik daar zelfs positief over. Het doel is om mensen na te laten

denken, zonder ze iets op te willen leggen. Als je geen positie wil innemen, moet je elke

mening en reactie durven omarmen.”



“Het is goed om kritisch na te blijven denken over alles wat ons wordt opgelegd of verteld,

om vervolgens de discussie aan te gaan”, stelt hij. “Ik ben niet tegen opstandigheid, wel

tegen lak hebben aan en alles klakkeloos in twijfel trekken, nergens in geloven. We hebben

zelf een overheid gekozen en afgevaardigd om die keuzes te maken, maar die mogen wel

bekritiseerd worden en er mag een debat gevoerd worden. We hoeven niet alles in

volgzaamheid aan te nemen, maar negeren is erger, de discussie is nodig.”

Magisch

Simon heeft geen idee waar de posters allemaal hangen. “Hier in Amsterdam hangen ze,

dat weet ik, ook daarbuiten, tot diep in de regio en zelfs Utrecht zit helemaal onder posters.

Ik heb er geen een geplakt zien worden, ze waren er ineens. Wat een magisch proces.”

Bij de verspreiding waren veel mensen betrokken, omdat ze de boodschap mooi vinden en

er bovendien de ineens de tijd voor hadden. “Het is groter geworden dan we aan het begin

hadden kunnen denken”, zegt Simon. “Een sneeuwballetje dat van de berg kwam rollen en

steeds groter werd. Door al die reacties heb ik het gevoel dat het effect heeft en dat is

precies wat we wilden.”



“Als ik door de stad fiets zie ik vaak mensen even stilstaan bij een poster. Echt stilstaan, een

minuut lang staren, dus niet even snel een fotootje maken voor instagram. Het maakt me

niet uit wat de persoon denkt, dat laat ik aan hem of haar. Dat het gebeurt vind ik al mooi.

Wat dat betreft mission accomplished.”

