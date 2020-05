Oud-horecaondernemer Bert Kisjes: "Juist nu moeten mensen kunnen samenkomen"

Tracing apps, noodverordeningen, meer politie op straat om de regels te handhaven. De aanpak van de coronacrisis heeft grote impact op het dagelijkse leven en onze bewegingsvrijheid. Het maakt de regering trots dat we ons massaal aan de voorschriften houden, maar zoals in elke crisis klinkt er ook een ander geluid.



Hoe groot is het spanningsveld tussen de aanpak van de crisis en onze vrijheid? Hoe vanzelfsprekend is het dat we onze vrijheden terugkrijgen als deze noodsituatie voorbij is? We gingen op zoek naar dat andere geluid in onze provincie, naar mensen die ieder op hun eigen manier opkomen voor de vrijheid.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Bert Kisjes (80) is als uitbater van Hotel Sonnevanck in Wijk aan Zee nooit voor de winst gegaan, maar voor de mens. "De kroeg is een plek waar je ontmoetingen realiseert, waar mensen ideeën kunnen uitwisselen, nieuwe ideeën kunnen opdoen en plannen kunnen maken. Juist in deze tijd zijn dit soort plekken hard nodig en zouden we de kroegen meer ruimte moeten geven om hierin te faciliteren." Kisjes betrok het leegstaande hotel aan de kust midden jaren tachtig en maakte er een broedplaats van die aantrekkingskracht had op creatieve geesten uit het hele land. Tijdens de coronacrisis stelt hij zijn huis nu en dan open voor mensen, als een soort kroeg en telkens voor een kleine groep. Iedereen blijft zo op de voorgeschreven afstand. Hij laat niemand betalen - het gaat om de ontmoeting, het praten. In een intiem gezelschap. Sociale functie De oud-horecaondernemer wil hiermee aandacht vragen voor het belang van het werk wat zijn vakbroeders doen. Een kroegbaas is meer dan een ondernemer, maar heeft een sociale functie in een gemeenschap. “Het is een tijd van bezinning”, zegt hij. “Er verandert van alles om ons heen. Er gebeurt iets waar we niet op voorbereid waren. Wat heeft dat voor gevolgen? Dat is een moment dat je met elkaar in gesprek moet gaan."

NH Nieuws

Per keer nodigt Kisjes acht mensen uit in zijn grote woonkamer. Hij houdt een inleiding, waar anderen op kunnen reageren. Het is een gemêleerd gezelschap van journalisten, ondernemers en zelfs een burgemeester uit een andere plaats in Noord-Holland.

"Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk verboden is wat we doen, maar dit is geen actie tegen de overheid", benadrukt Kisjes. "Ik vind dat meneer Rutte het prima doet. Er is echter een hoger belang, dat je wel met elkaar meningen uitwisselt. Dat kan niet als je alleen maar thuis blijft. Natuurlijk is er internet, maar dat is in mijn ogen niet echt het meest geschikte medium om te ontmoeten en op tv hoor je alleen de professionele deskundigen. Je wil elkaar in het echt zien." Gezonde democratie "Daar gaat het immers om in en gezonde democratie", vindt Kisjes. "In een democratie hoor je niet alleen de deskundigen, maar ook de gewone mensen. Je hoort van elkaar wat de ander vindt en met die kennis kun je dan je eigen mening bijschaven."

NH Nieuws / Dennis Mantz

De reacties zijn allemaal positief. "Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten", zegt een van de aanwezigen. "Toch blijft er aan het einde een fijn gevoel over. Dat het mooi is om in deze tijd met andere mensen dan je eigen kringetje te kunnen spreken over wat er gebeurt." Kisjes zelf is ook tevreden en verheugt zich op de nieuwe bijeenkomst. "We zijn niet blijven steken in gesprekken over wat allemaal niet mag, geen zwarte toekomstbeelden, maar een positieve instelling als 'wat maken we ervan en hoe kun je elkaar daarin steunen'. We zaten met mensen uit verschillende delen van het land, van jong tot oud. Dat geeft aan dat er een behoefte is."

De nieuwsgierigheid won het van de neerslachtigheid, aldus Kisjes. “Dat bevestigt ook mijn geloof in het lokale niveau, dat mensen in elkaars nabijheid ook iets voor elkaar kunnen betekenen en zelfs grote problemen kunnen oplossen. Problemen hoeven niet altijd van bovenaf te worden opgelost.” Hij is blij dat volgende maand de kroegen stap voor stap weer hun plek in de samenleving kunnen innemen. “De horeca biedt de plekken waar de mensen buiten hun eigen huis met elkaar praten en van gedachten wisselen. De overheid ziet de overheid vooral als een bedrijfstak waar geld wordt verdiend. Die instelling vind ik beperkt.”