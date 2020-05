Wetenschapper Matthijs Pontier: "Heb meer vertrouwen in de samenleving"

Tracing apps, noodverordeningen, meer politie op straat om de regels te handhaven. De aanpak van de coronacrisis heeft grote impact op het dagelijkse leven en onze bewegingsvrijheid. Het maakt de regering trots dat we ons massaal aan de voorschriften houden, maar zoals in elke crisis klinkt er ook een ander geluid. Hoe groot is het spanningsveld tussen de aanpak van de crisis en onze vrijheid? Hoe vanzelfsprekend is het dat we onze vrijheden terugkrijgen als deze noodsituatie voorbij is? We gingen op zoek naar dat andere geluid in onze provincie, naar mensen die ieder op hun eigen manier opkomen voor de vrijheid.

De wetenschapper vreest dat de bestrijding van het virus onze democratie onder druk zet.“Bijna alle adviezen zijn gebaseerd op het beleid van het Outbreak Management Team (OMT). Die data en modellen zijn niet openbaar gemaakt. De afwegingen die binnen het OMT worden gemaakt ook niet – alleen die adviezen zelf. Het is dus niet duidelijk hoe men tot die adviezen komt. Toch lijkt het kabinet daar blind op te varen. We worden eigenlijk geregeerd door een heel klein clubje en dan heb je het risico dat er een blikvernauwing ontstaat."

Pontier pleit voor meer vertrouwen in de samenleving. Het is de taak van de overheid om te informeren en te faciliteren, niet om ons te controleren. Hij ziet een spanningsveld tussen de bestrijding van het coronavirus en onze democratische rechten en vrijheden.

Matthijs Pontier (32) is wetenschapper en activist. Al jaren is hij actief voor de Piratenpartij en was eerder lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking, zowel in de fysieke als de digitale wereld, zijn zijn belangrijkste drijfveren. "De keuzes die we nu maken, bepalen in wat voor wereld wij straks wakker worden."

Het kabinet zet verschillende maatregelen in om de crisis te controleren, maatregelen die tot voor kort nog ondenkbaar leken. Uit angst voor corona accepteert de bevolking zonder protest dat de overheid bevoegdheden opeist, die we normaliter met man en macht zouden beschermen. "Als we nu een heleboel grondrechten gaan inleveren, wordt je in een veel minder vrije wereld wakker dan voor de coronacrisis. Dat zag je ook na 9/11 gebeuren. Er werden veel surveillance-maatregelen ingevoerd, die daarna nooit meer zijn teruggedraaid. In een situatie als deze is er altijd een risico dat dit gebeurt. Daar wil ik mensen voor waarschuwen."

Contact-tracing apps

Het kabinet wil nu gebruik gaan maken contact-tracing apps om te controleren of iemand in de buurt van een besmet persoon is geweest en om op basis van symptomen in te schatten of iemand besmet is geraakt. In verschillende landen wordt al gebruik gemaakt van dergelijke apps. Vaak ontwikkeld door bedrijven die die ooit zaken deden met de geheime diensten. In China en Israël is sprake van totalitaire surveillance. Burgers worden bij elke stap die ze zetten in de gaten gehouden.

“Ik vind het een beangstigend idee dat de overheid mij continu in de gaten kan houden. Mijn vrees is dat dit ook na de crisis zo blijft. Daar lijkt het nu ook wel wel naartoe te gaan. Dat soort gegevens worden ook gebruikt om ons gedrag te manipuleren. Apple en Google willen dit zelfs in hun operating-system gaan bouwen."

De app creëert een logboek van gebruikers die bij besmette personen in de buurt zijn geweest. Vervolgens kunnen gebruikers het logboek delen met de autoriteiten.

En juist daar wringt het schoentje, want op het zorgpersoneel na, wordt er bijna niemand getest op het virus. Het gebruik van Bluetooth maakt de app ook heel onbetrouwbaar, stelt Pontier. “Het zit er altijd een paar meter naast, zelfs onder ideale omstandigheden. Wat we beter kunnen doen is het traceren via de mens zelf. Er kan bijvoorbeeld zelf een dagboekje worden bijgehouden of je wordt geïnterviewd door een getraind persoon die dat vervolgens in kaart kan brengen. Dat werkt veel beter."