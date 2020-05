IJmondse band Flying Nemo: "Eindelijk weer lekker spelen"

Tracing apps, noodverordeningen, meer politie op straat om de regels te handhaven. De aanpak van de coronacrisis heeft grote impact op het dagelijkse leven en onze bewegingsvrijheid. Het maakt de regering trots dat we ons massaal aan de voorschriften houden, maar zoals in elke crisis klinkt er ook een ander geluid.



Hoe groot is het spanningsveld tussen de aanpak van de crisis en onze vrijheid? Hoe vanzelfsprekend is het dat we onze vrijheden terugkrijgen als deze noodsituatie voorbij is? We gingen op zoek naar dat andere geluid in onze provincie, naar mensen die ieder op hun eigen manier opkomen voor de vrijheid.

Het had een mooie zomer moeten worden voor de jonge muzikanten van de IJmondse band Flying Nemo. Er stonden verschillende optredens op de planning, maar corona gumde de gehele agenda uit. Gelukkig kneep directeur Rob Spannemaker een oogje toe, toen ze voorstelden een verrassingsconcert te geven op het dak van het Kennemer Theater in Beverwijk. Flying Nemo maakt muziek met reggae en punkinvloedenbestaat. De formatie is vooral bekend onder jongeren en bestaat uit Jeroen, Tymen, Jorrit, Dan en Jack. Moeilijk volhouden "We willen gewoon lekker spelen. Eindelijk", zegt Jack (20), een van de gitaristen van de band. "Voor ons is de lockdown sowieso moeilijk om vol te houden, je wil naar buiten en genieten als je jong bent. Als muzikant wil je gewoon spelen. We kunnen niet meer repeteren in de oefentruimte, want die is te klein en er zijn voorlopig geen optredens meer."

Tijdens gesprekken over de huidige situatie ontstond het idee om een verrassingsconcert te geven op een dak - net als the Beatles vijftig jaar geleden. Er bleek maar één dak aan alle wensen te voldoen, die van het Kennemer Theater. Tot hun verbazing ging de directeur akkoord.

Quote "Misschien kan er wel meer dan we denken" flying nemo

Met dit optreden wil Flying Nemo naar eigen zeggen een boodschap uitdragen. "Misschien kan er wel meer dan we denken. We mogen best wel wat meer vertrouwen krijgen als jongeren. We houden ons aan de regels en houden afstand, ook met dit dakconcert hebben mensen geen last van ons. Behalve als je niet van onze muziek houdt natuurlijk." Sterke arm der wet Het optreden trekt veel bekijks van jong en oud. Mensen komen uit hun huizen, passanten kijken verbaasd omhoog, stappen van hun fiets en sommigen maken zelfs een klein dansje. De jongens zijn dolblij met de aandacht en enthousiaste reacties. "Het is best wel spannend om te doen", zegt Tymen. "Je weet niet of mensen het zullen waarderen. Ook de politie had er een stokje voor kunnen steken." Op een voorbij fietsende wijkagent na is de sterke arm der wet in geen velden of wegen te bekennen.

