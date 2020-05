Journalist Menno Grootveld: "We moeten goed blijven nadenken wat we aan het doen zijn"

Tracing apps, noodverordeningen, meer politie op straat om de regels te handhaven. De aanpak van de coronacrisis heeft grote impact op het dagelijkse leven en onze bewegingsvrijheid. Het maakt de regering trots dat we ons massaal aan de voorschriften houden, maar zoals in elke crisis klinkt er ook een ander geluid. Hoe groot is het spanningsveld tussen de aanpak van de crisis en onze vrijheid? Hoe vanzelfsprekend is het dat we onze vrijheden terugkrijgen als deze noodsituatie voorbij is? We gingen op zoek naar dat andere geluid in onze provincie, naar mensen die ieder op hun eigen manier opkomen voor de vrijheid.

Grootveld is sceptisch over de toekomst. Voor zijn gevoel kan het na de crisis twee kanten opgaan. "We kunnen verzeild raken in een soort autoritaire vorm van kapitalisme die wij hier nog niet kennen. Het kan ook zijn dat we collectief denken: dit is eigenlijk een kantelpunt, laten we het na de crisis eens ander aan gaan pakken. Laten we hopen dat we erin zullen slagen om een iets betere, meer gelijkwaardige en eerlijkere samenleving te verwezenlijken. Iedereen heeft gevoeld hoe het is om twee maanden in 'lockdown' te zitten. Toch ben ik daar ook sceptisch over. Je merkt aan alles dat mensen gewoon weer willen consumeren. Dat is wel een van de problemen geweest in de afgelopen veertig jaar. Misschien ook een van de redenen die ons in deze crisis heeft doen belanden."

Journalist Menno Grootveld (62) begrijpt dat de aanpak van het coronavirus impact heeft op onze bewegingsvrijheid, maar wil de garantie dat we straks die vrijheden terugkrijgen. Hij zet zich in voor #BeterNaCorona, is een online nieuwspagina begonnen met kritische artikelen en start volgende week met een talkshow om de gevolgen van de aanpak van corona voor het voetlicht te brengen. “Ik ben lichtelijk anarchistisch ingesteld en heb een gezond wantrouwen tegen alles wat macht vertegenwoordigt."

"Er zit een gekke tegenstelling in deze tijd. Soms denk je gewoon echt van: dit kan gewoon niet waar zijn. Ik moest denken aan de actie 'Stop de Neutronenbom' van eind jaren zeventig. Die lege straten - ik denk dat het er ongeveer zo uit zou hebben gezien als die bom hier was gevallen. Iedereen is dood en ik ben de enige die het op een bizarre manier heeft overleefd. Maar alles staat gewoon nog overeind. Het voelt surrealistisch. Aan de ene kant vind ik het fijn dat het zo stil is, maar aan de andere kant wil je niet dat er allemaal mensen de pijp uitgaan. Ik denk dat het voor de natuur heel goed is. Minder vliegtuigen, minder autoverkeer, minder toeristen, minder consumptie. Als dat betekent dat we straks niets meer te eten hebben en onze hele economie naar de klote gaat - dat is natuurlijk ook niet zo fijn. In alle opzichten is dat dubbel."

Grootveld is niet tegen een lockdown. Sterker nog, die had eerder gemogen en strenger. "We zijn hier een stuk liberaler met de lockdown omgegaan vergeleken met andere Europese landen. Het is goed dat het is gedaan - een andere optie was er waarschijnlijk niet - maar je kunt je afvragen of die zogenaamde intelligente lockdown nou wel echt zo intelligent was. Ik twijfel daarover. Ik las in een artikel van Follow The Money, over de geschiedenis van de bestrijding van het virus en wat er moet gebeuren om de lockdown geleidelijk aan op te heffen. Dan zie je echt wel dat er bepaalde verkeerde beslissingen zijn genomen."

Goed blijven nadenken

Ondanks dat de journalist het eens is met de lockdown, vindt hij dat we als samenleving goed moeten blijven nadenken over wat we nu precies aan het doen zijn. "De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben schreef er al een stuk over voordat het in Italië zo uit de klauwen liep. Hij waarschuwde dat als de complete boel op slot gaat, overheden op een ongezonde manier de macht krijgen, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft.

"Je moet heel erg goed oppassen hoe je dit inkleedt. Heel actueel is nu die corona-app. Moet die app verplicht worden of is het vrijwillig? Misschien zou hij kunnen helpen, maar je moet je dan heel erg afvragen: hoe gaat dat ding dan werken, wie heeft er toegang tot de informatie, hoelang blijft de informatie bestaan? Stel dat die corona straks lang en breed is verdwenen, maar die app nog steeds bestaat? Dat soort overwegingen moet je maken en dat is niet vanzelfsprekend. Daar kun je niet klakkeloos op vertrouwen."

In de Verenigde Staten zijn er na 9/11 allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat er nog eens zo'n aanslag zou worden gepleegd. "Ook al is die dreiging inmiddels weggeëbd, die veranderingen zijn gebleven. Veel maatregelen die in tijdens een crisis worden genomen, hebben de neiging ook na de crisis te blijven bestaan. Sommige filosofen zeggen dat autoriteiten dat altijd doen omdat ze het fijn vinden om de macht te hebben. Ik weet niet of dat waar is, het kan ook een kwestie van luiheid zijn. Maar dat het kan en ook gebeurt, vind ik niet prettig."