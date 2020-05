'Tuimelaar Zafar aangevaren door schip': skelet gaat naar natuurmuseum Ecomare

DE KOOG - Tuimelaar Zafar is aangevaren door een schip. Dat concludeert de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht na onderzoek. Zijn staart is vermoedelijk door een scheepsschroef geamputeerd. De dolfijn spoelde deze week dood aan op het strand van Wijk aan Zee, nadat hij eerder rondzwom in de havens van IJmuiden en Amsterdam.

De dolfijn is in korte tijd uitgegroeid tot een bekendheid, wat hij in Frankrijk al langer was. Daar is hij veel vaker in havens gezien en had hij ook een naam gekregen: Zafar.

Tuimelaars zijn speelse, nieuwsgierige dieren. Begin deze maand zwom dit exemplaar vanuit Frankrijk mee met Nederlandse zeilschip Tres Hombres en kwam zo via de sluizen van IJmuiden en Noordzeekanaal in de haven van Amsterdam terecht. Omdat hij ook daar niet van de zijde van het schip week, werd hij in de dagen daarna met wisselend succes naar zee gelokt.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws begin deze maand maakte.