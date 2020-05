Dolfijn uit Amsterdams havengebied terug in de Noordzee: tweede reddingspoging geslaagd

IJMUIDEN - De Franse Dolfijn, waar eerder vandaag zorgen over waren, is door SOS Dolfijn terug geloodst naar zee. De Dolfijn was de afgelopen dagen te vinden in de Amsterdamse haven, nadat het dier mee was gezwommen met een vrachtschip.

Nadat een eerste reddingspoging gisteren was mislukt, is dolfijn Zafar vanavond succesvol naar zee begeleid.

De Franse tuimelaar was in de Amsterdamse haven terecht gekomen doordat het dier vrachtschip Tres Hombres volgde vanuit Frankrijk. De dolfijn was met het schip meegekomen door de zeesluis in IJmuiden. Het vrachtschip is vanavond, via IJmuiden, terug naar zee gevaren om het dier mee te lokken. De reddingsoperatie duurde ongeveer drie uur.

Zeesluis

Annemarie van den Berg van hulporganisatie SOS Dolfijn is blij dat het dier door de zeesluis heen is. "Hij vond de sluis best spannend, daarom denken we dat hij niet snel terug zal zwemmen." Om het dier af te leiden gebruikte SOS Dolfijn reddingsboeien: "We hadden vanuit Frankrijk te horen gekregen dat hij die reddingsboeien leuk vindt, op die manier hebben we hem door de sluis kunnen lokken."

Er zijn goede afspraken gemaakt met de sluiswachter, als het dier weer terug probeert te zwemmen zal hij gelijk contact opnemen met de stichting. Want, zo zegt Annemarie, "je weet het maar nooit."

Annemarie wilt iedereen heel erg bedanken: "Het is ongekend fantastisch dat iedereen zich zo heeft ingezet voor een dier." Tres Hombres is helemaal door de sluis in IJmudien gevaren, maar moest ook weer terug. SOS Dolfijn het dier zodanig afgeleid zodat het niet weer met het schip mee terug zou zwemmen.

Zorgen

Annemarie liet vanmiddag aan NH Nieuws weten dat er grote zorgen waren: "Wij maken ons wel zorgen om de gezondheid van het dier, het dier is namelijk zout water gewend en zwemt nu in brak Amsterdams water. We monitoren constant zijn gezondheid en we weten niet of hij nu wel vis weet te vinden." Het dier werd bewust niet bijgevoerd omdat hij anders zeker rond zou blijven zwemmen in het havengebied.

Het dier is op dit moment in goede gezondheid: "We weten niet wanneer hij voor het laatst gegeten heeft, maar het is een fit dier met een goede krachtige ademhaling." SOS Dolfijn heeft het dier niet gezenderd, maar zou hem als het nodig is goed kunnen herkennen aan zijn uiterlijke kenmerken.