Dolfijn glipt door sluis IJmuiden en zwemt naar Amsterdam: "Ik heb dit nog nooit gezien"

IJMUIDEN - Een bijzondere 'vangst' bij IJmuiden: een dolfijn is achter een vrachtschip aan de sluizen door gezwommen. Volgens vrijwilliger Larissa Beck van Stichting Dierenambulance Velsen is dit een unicum. "In de tien jaar dat ik nu voor de dierenambulance werk zijn hier nog nooit levende dolfijnen geweest."

Stichting Dierenambulance Velsen

De dolfijn werd gespot bij het rubberen bootje van een vrachtschip dat de haven binnenkwam. "Hij lijkt wel verliefd op dat bootje, hij blijft er maar rondom zwemmen." Er leek even sprake van dat er twee dolfijnen waren, maar volgens SOS Dolfijn, dat de reddingsactie leidt, is het er maar eentje. Sterker nog, het zou gaan om de 'beroemde' dolfijn Jean Floc'h, die regelmatig gespot zou worden in de Franse streek Bretagne. De dolfijn is de vissersboot gevolgd door de sluizen in IJmuiden en hangt nu rond in de haven van Amsterdam. Op onderstaande video is te zien hoe de dolfijn meezwemt naast het rubberen bootje. Tekst gaat verder onder de video.

Stichting Dierenambulance Velsen

In de haven bij IJmuiden worden regelmatig bruinvissen gespot, en ook spoelt er op het strand af en toe een dode dolfijn aan. Maar een levend exemplaar is zeldzaam. "En het is ook nog een grote, ik denk dat hij wel 1.80 lang is", vertelt Larissa. Volgens SOS Dolfijn gaat het om een tuimelaar, die tot wel vier meter lang kan worden.

SOS Dolfijn roept geïnteresseerden op om niet naar de haven te komen. "We proberen het dier weer de haven uit te begeleiden. De stichting roept op om niet naar de havens te komen om een glimp van het dier op te vangen. Dit kan de hulpverleningsactie verstoren en uiteraard blijven alle maatregelen omtrent het coronavirus van kracht."

NH Nieuws